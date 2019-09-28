جامعة الإمارات تطرح برامج للطلبة المستمعين

المصدر: إعداد : عمرو بيومي

أعلنت جامعة الإمارات عن طرح برامج للطلبة المستمعين، بهدف توظيف الطاقات والإمكانات العلمية والثقافية المتاحة بالجامعة، لإثراء ثقافة الطلبة والإداريين، والارتقاء بالمستوى الثقافي لمجتمع الجامعة، حيث يستطيع الطلبة والموظفون الالتحاق بهذا البرنامج، لتعلم معارف جديدة، وإثراء ثقافاتهم في مختلف التخصصات العلمية والأدبية.

وأفاد مدير مركز التعليم المستمر بالجامعة، الدكتور عيسى الرميثي، بأن هذه البرامج تعد من أهم الوسائل التعليمية، التي يتم تطبيقها في كثير من الجامعات حول العالم، لنشر المعرفة بين أفراد المجتمع المهتمين باكتساب معارف جديدة، أو الراغبين في الحصول على مزيد من المعرفة حول موضوع معين أو مجال محدد، وذلك من خلال حضور فصول دراسية محددة في الجامعة.

وذكر الرميثي أن جامعة الإمارات تطرح عدداً كبيراً من المساقات في كل فصل دراسي، وتعد هذه فرصة ثرية لنشر المعرفة، والسماح لأفراد المجتمع الجامعي بالوصول إلى مصدر موثوق للتعلم.

وأشار إلى أن مركز التعليم المستمر يطرح البرنامج لطلبة الجامعة وموظفيها، للتسجيل في المواد التي يرغبون بها عبر الموقع الإلكتروني.