"التربية" تفتح التسجيل في مسابقة "الإمارات للعالم الشاب" حتى 10 أكتوبر

المصدر: أمين الجمال - دبي:

كشفت وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الامارات عن مهرجان العلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي نضمته الوزارة في السنوات الماضية، مع مسابقة بالعلوم نفكر الذي نظمته سابقاً المؤسسة، وذلك في مسابقة واحدة وهي "مسابقة الإمارات للعالم الشاب"، والتي ستنطلق في الرابع من فبراير المقبل وتستمر حتى الثامن من الشهر نفسه، في "فيستيفال آرينا دبي".

وفتحت الوزارة باب المشاركة في المسابقة أول أمس، ويستمر لغاية 10 أكتوبر.

وتشمل جوائز مسابقة الإمارات للعالم الشاب على 23 جائزة نقدية مقدمة من قبل وزارة التربية والتعليم، وجوائز متخصصة مقدمة من قبل جهات حكومية وخاصة، بالإضافة إلى فرص ومشاركات ما بعد المهرجان. وخصصت الوزارة لجائزة الإمارات للعالم الشاب 71 ألف درهم تمنح لمشروع واحد فقط، و25 ألف درهم للمركز الثاني من المسابقة، بالإضافة إلى 20 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 200 ألف درهم لمجالات المسابقة الرئيسية، و15 ألف درهم جائزة أفضل مدرسة من حيث عدد المشاريع المشاركة ونوعيتها وجودتها.

وأكدت الوزارة أنها تهدف بالتعاون مع مؤسسة الامارات إلى جعل الدولة مختبر لابتكار العلوم وتدعم هذه المسابقات سياسة العلوم والتكنولوجيا والابتكار لدولة الامارات والتي تعزز من توجهات الدولة لكي تصبح من بين أكثر دول العالم ابتكارا برأسمالها البشري وخبراتها وبنيتها التحتية المتقدمة.

وتشمل مسابقات المهرجان أربع مجالات التكنولوجيا، في العلوم الاجتماعية والسلوكية، وعلوم الكيمياء و الفيزياء و الرياضيات، و الرابعة البيولوجية والبيئية، وتنقسم المسابقات الي مسابقتين رئيستين، وهم: مسابقة الامارات للعالم الشاب للصفوف من الخامس إلى 12، ومسابقة "فكرتي" لطلبة صفوف الروضة وصفوف الحلقة الأولى من الأول حتى الرابع.

ووذكرت الوزارة أن مسابقة الامارات للعالم الشاب منصة تتيح للطلبة عرض النتائج البحثية التي توصلوا إليها من خلال العمل في مشاريعهم العلمية وكذلك عرض المنهجية العلمية التي اتبعوها، وتتولى لجان مختصة تقييم المشاريع البحثية العلمية الابتكارية وفق معايير تقييم محددة لاختيار المشاريع الفائزة.