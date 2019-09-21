«التربية» تحدد 43 مدرسة على مستوى الدولة لاختبار «إمسات»

المصدر: إعداد : أمين الجمال

حددت وزارة التربية والتعليم 43 مدرسة على مستوى الدولة لإجراء اختبار تقني تجريبي، من أجل إعدادها كمراكز لإجراء اختبار الإمارات القياسي (EmSAT)، بواقع ثماني مدارس في دبي، وتسع في الشارقة، وخمس في أبوظبي، وست في رأس الخيمة، وخمس في عجمان، وأربع في الظفرة، وثلاث في الفجيرة، ومدرستين في العين، وواحدة في أم القيوين.

جاء ذلك في تعميم وجهته إدارة الاختبارات الوطنية والدولية، في وزارة التربية والتعليم، إلى مديري المدارس المستهدفة، أخيراً، لافتةً إلى أن الاختبار التقني سيُجرى في هذه المدارس يوم 24 من الشهر الجاري.

وطالبت إدارة الاختبارات الوطنية والدولية، في تعميمها، مديري المدارس بتخصيص مختبرات الحاسوب للتجربة التقنية، ووجود معلم تقنية المعلومات في المختبر أثناء إجراء الاختبار، مع مهندس الدعم الفني في المدرسة، مشيرة إلى أن رمز تفعيل الاختبار هو (Zayed3)، وفي حال حدوث مشكلة تقنية يتم تزويد قسم الدعم الفني برقم مختبر الحاسوب ورقم الحاسب الآلي الذي حدثت فيه المشكلة. وأشار التعميم إلى ضرورة أن توفر كل مدرسة من المدارس المستهدفة عدد طلاب موازياً لعدد أجهزة الحاسوب للتجربة التقنية قبل موعد الاختبار.

وأوضحت الوزارة، على موقعها الإلكتروني، أن اختبار (EmSAT)، هو اختبار إلكتروني معياري لتقييم مدى امتلاك الطلاب للمهارات والمفاهيم في نهاية الحلقة الدراسية الثالثة لمواد دراسية محددة، منوهةً بأن الهدف منه

قياس معلومات ومهارات طلاب الصف الثاني عشر، بعد انتهائهم من مرحلة التعليم العام والانتقال إلى مرحلة التعليم العالي، وتعطي هذه الاختبارات أصحاب القرار معلومات تفيد في مرحلة التسجيل بالجامعة.

ويكون الاختبار إلزامياً للطلبة الإماراتيين وغير الإماراتيين في الصف الثاني عشر (المسار العام والمتقدم)، في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء، فيما يكون إلزامياً لطلبة المسار المتقدم فقط في مادة الكيمياء، ويكون تجريبياً في مادتي الأحياء وعلوم الحاسوب لطلبة المسارين العام والمتقدم.

أما طلبة الصف الثاني عشر من الإماراتيين في المدارس الخاصة، سواء التي تعتمد منهاج الوزارة أو الدولية، فإنهم يؤدون الاختبار إلزامياً في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء، ويؤدي الطلبة الذين درسوا مادة الكيمياء في الحلقة الثالثة لمدة عامين أو أكثر، الاختبار في هذه المادة، ويكون الاختبار في مادتي الأحياء وعلوم الحاسوب تجريبياً.

ويكون الاختبار إلزامياً على الطلبة غير الإماراتيين، في المدارس الخاصة ذات المنهاج الوزاري أو المدارس الدولية، والذين يرغبون في الدراسة الجامعية بالدولة، وذلك في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء، ويؤدي الطلبة الذين درسوا مادة الكيمياء في الحلقة الثالثة لمدة عامين أو أكثر، الاختبار في هذه المادة، ويكون الاختبار في مادتي الأحياء وعلوم الحاسوب تجريبياً.

تذكرة لكل اختبار

أكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة التأكد من استكمال التسجيل للاختبارات كافة، والحصول على تذكرة لكل اختبار، والتأكد من طباعة تذاكر الاختبارات وقراءة التعليمات الموجودة عليها، وكذلك التأكد من مركز الاختبار والتاريخ والوقت، وفي حال كان الطالب من أصحاب الهمم أو يعاني حالة مرضية قد تؤثر في تقييمه للاختبار، عليه أن يرسل بريداً إلكترونياً قبل موعد الاختبار بأسبوع على الأقل إلى (emsat.register@moe.gov.ae)، يشرح فيه حالته مع إرفاق الأدلة حتى اتخاذ التدابير التي تسهل إجراء الاختبار، إضافة إلى الاطلاع على الموقع الإلكتروني لاختبار الإمارات القياسي، وقراءة المعلومات المتعلقة بالاختبار كافة، والاطلاع على عينة الأسئلة الموجودة على الموقع الإلكتروني.