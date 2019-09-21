«حمدان التعليمية» تحكّم المنافسات الخليجية إلكترونياً

المصدر: إعداد : أمين الجمال

اعتمدت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز نظام التحكيم الإلكتروني، لمنافسات جائزتها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بعد نجاح تطبيقه على مستوى المنافسات المحلية العام الماضي، في خطوة ترسخ مكانة المؤسسة، وقد أصبحت شريكاً استراتيجياً مع منظمات إقليمية ودولية مرموقة، مثل «اليونسكو» و«الإيسيسكو»، والمنظمة الأوروبية للجودة الشاملة، بالإضافة للعضويات التي تتمتع بها في المجلس العالمي للموهبة، والفاب لاب العالمي، ونادي الموهوبين في اليونسكو، وغيرها.

جاء ذلك خلال ملتقى إطلاق الدورة الـ22 لجائزة المؤسسة، والذي نظمته، أخيراً، في دبي.

وقال نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام للمؤسسة، الدكتور جمال المهيري: «نشهد، اليوم، انطلاقة جديدة لملتقى حمدان للتميز والموهبة، والذي يمثل إحدى محطاتنا السنوية في عرض الممارسات التعليمية المتميزة، وهي بالتأكيد فرصةٌ للتباحث والتناقش وتبادل الخبرات، إضافةً إلى استعراض أبرز التحديات واقتراح الحلول السديدة لها، مؤمنين بأن النخب المتميزة في التعليم قادرة ومتمكنة في ابتكار الأفضل في استراتيجيات بناء الإنسان وطرح ما يخدم أركان النظام التعليمي».

وأكد المهيري أن «ملتقى حمدان للتميز والموهبة» أصبح نقطة مضيئة في جهود دولة الإمارات لتمكين أصحاب المواهب والقدرات الاستثنائية، ومنذ 22 عاماً، غدا الملتقى وجهة للمبدعين، ممن تفوقوا في نمذجة الأداء المتميز، وقدموا أنفسهم كمراجع لأقرانهم، فأصبح كلٌّ منهم نموذجاً يحتذى في بلوغ آفاق التميز.