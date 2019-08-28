مدرسة خاصة تبلغ ذوي طلبتها بعطلةٍ الأحد بمناسبة رأس السنة الهجرية

المصدر: أمين الجمال - دبي

تساءل موظفون عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية، إذا ما كان يوم السبت أم الأحد المقبلين، موضحين أن البعض يتناقل أخباراً متضاربة حول الإجازة، ما يؤدي إلى إرباك الأسر، خصوصاً الموظفين والأسر التي لديها طلبة في مراحل مختلفة من التعليم.

وفي وقت أرسلت مدارس خاصة رسائل إلى أولياء أمور طلبتها تفيدهم فيها بأن يوم الأحد المقبل إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية، فإن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أكدت أنه لم يتحدد ما يوافق مواعد الإجازة بالتاريخ الميلادي حتى الآن.

وتفصيلاً، قالت موظفة في إحدى الجهات الحكومية، سلمى محمد: "من الضروري تحدي مواعيد الإجازات قبل فترة كافية منها، لأن هذا التحديد تتوقف عليها أمور حياتية كثيرة، منها السفر إلى إمارة أخرى لزيارة الأهل، وغير ذلك".



وطالبت الموظفة، مريم الياسي باعتبار يوم الأحد إجازة رسمية، حتى لو صداف الأول من محرم (رأس السنة الهجرية) يوم السبت، لأنه في هذه الحال يصادف يوم عطلة أسبوعية، وترحيلها إلى الأحد يكون دعماً للموطفين.



من جهة أخرى، أبلغ أولياء أمور طلبة في مدرسة خاصة، "الإمارات اليوم" بأن مدرسة أبنائهم، أخطرتهم في رسالة بريد إلكتروني، بأن يوم الأحد الموافق الأول من سبتمبر المقبل، هو يوم عطلة، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية، مضيفة في الرسالة، أن العام الدراسي بها سيبدأ يوم الاثنين (الثاني من سبتمبر المقبل) بدلاً من يوم الأحد الموافق الأول من الشهر نفسه، والمقرر بدء العام الدراسي (2020/2019) فيه، حسب التقويم المدرسي المعتمد للعام نفسه.



وكانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أعلنت في تعميم لها، بأن إجازة رأس السنة الهجرية للعام 1441 في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، في اليوم الأول من شهر محرم، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

وأكدت الهيئة أنه لم يتحدد حتى الآن إذا وافق الأول من محرم يوم السبت أو يوم الأحد المقبلين، الأمر الذي ستحدده الجهات المختصة غداً الجمعة.



وكان مجلس الوزراء اعتمد قراراً بتحديد العطلات الرسمية في القطاع الحكومي لعامي 2019 - 2020، ومنح القطاع الخاص عطلات رسمية مماثلة، بما مجموعه 14 يوماً عطلة رسمية سنوية.



وتشمل عطلات العام الجاري للقطاعين الحكومي والخاص، حسبما نص عليه القرار: عطلة عيد الفطر أيام 29 رمضان إلى الثالث من شوال، وعطلة وقفة عرفة يوم التاسع من ذي الحجة، وعطلة عيد الأضحى من 10 إلى 12 ذي الحجة، وعطلة رأس السنة الهجرية يوم الأول من محرم 1441، وعطلة يوم الشهيد يوم الأول من ديسمبر، وعطلة اليوم الوطني يومي الثاني والثالث من ديسمبر المقبل.