«التربية» تطلق مبادرة «مرحباً مدرستي» بشعار «كفو»

المصدر: أمين الجمال - دبي

أفادت وزارة التربية والتعليم بأن العام الدراسي الجديد ينطلق بمبادرة «مرحباً مدرستي» بشعار جديد هو «كفو»، موضحةً أن الشعار يحمل رسالة شكر وتقدير للمجتمع المدرسي، من المعلمين والإداريين والطلبة وأولياء الأمور على مستوى الدولة.

وتستهدف الوزارة بشعار «كفو» شحذ همم الميدان التربوي، وتعزيز الإيجابية في منظومة المدرسة الإماراتية، وتحقيق السعادة في المجتمع المدرسي، بما يكرّس لبداية مثلى للعام الدراسي الجديد، بجانب إيصال رسالة شكر وتقدير لكل العاملين في الميدان التربوي الذين يبدعون ويخلصون عملاً وفكراً وإبداعاً وإنتاجاً، بما ينعكس في المحصلة النهائية على تقدم مستوى التعليم وتحسين مخرجاته.

وأشارت الوزارة إلى أن مبادرة «مرحباً مدرستي» توفر عدداً كبيراً من البرامج والأنشطة التعليمية والترفيهية والمجتمعية الإثرائية، الهادفة والمؤثرة، والتي سيتم تنفيذها في المدارس كافة، فضلاً عن مسابقات ستنفذ عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، جميلة المهيري، إن شعار «كفو» يختزل في مضمونه أهدافاً تربوية، ويحمل معاني إنسانية وقيمية نابعة من أصالة العادات والتقاليد الإماراتية، التي تنم عن تقدير واحترام الآخر. وشعار مبادرة «مرحباً مدرستي» للعام الدراسي الجديد مشتق من كلمة «كفو» في اللهجة المحلية، المتداولة للتعبير عن الشكر والامتنان والمحبة بين أوساط المجتمع، والتي بدورها تنمي مشاعر إيجابية بين الأفراد، وتنشر الروح الخلاقة.