"التربية": بدء الدراسة في مجمع زايد التعليمي في الشارقة العام الدراسي المقبل

المصدر: أمين الجمال - دبي:

أفاد وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، بأن مجمع زايد التعليمي في إمارة الشارقة جاهز للدراسة العام الدراسي المقبل (2020/2019)، مشيراً إلى أن عدد الطلبة من الحلقيتن الثانية والثالثة، الذين سجلوا حتى الوقت الحالي للدراسة فيه بلغ 1175 طالباً وطالبة، والقوة الاستيعابية للمجمع تبلغ ثلاثة آلاف طالب وطالبة.

جاء ذلك في تصريحات صحافية، أمس، عقب جولة ميدانية في مجمع زايد التعليمي في منطقة السيوح، والذي يخدم سبعة مناطق سكنية هي الرحمانيات، والسيوح، والطي، والبراشي، وجويزع، القطاة، والصجعة/ الدفين.

وأوضح أن الوزارة أطلقت قبل 4 سنوات خطة لإنشاء مجمعات تعليمية، بمعايير محددة تتواكب مع المدرسة الإماراتية، ويعتبر مجمع زايد التعليمي في إمارة الشارقة أول مبنى من هذه المجمعات، وتم بناؤه بدعم من ديوان ولي عهد أبوظبي، لافتاً إلى أن الهدف من وراء المجمعات إنشاء منظومة تعليمية متكاملة للحلقة الثانية والثالثة في منطقة تشهد نموا سكانيا كبيرا، إذ تضم منطقة السيوح والمناطق المحيطة التي يخدمها المجمع أعدادا كبيرة من المواطنين.

وأضاف الحمادي أنه منذ الإعلان عن بدء التسجيل في المجمع، وصل عدد الطلبة المسجلين فيه حتى الآن 1175 طالباً وطالبةً، والعدد يشهد زيادة مستمرة، منوهاً بأن المجمع مصمم ليتسع إلى 3000 طالب وطالبة، ويشمل المختبرات والقاعات كافة التي تحتاجها المدرسة الإماراتية بما تركز عليه من فكر جديد في تدريس المواد العلمية في المختبرات والفصول الدراسية، وهذا يوضحه تعدد المختبرات المختلفة التي يضمها المجمع، والهدف من ذلك تمكين الطالب من التعليم النظري والعملي في آن واحد، ويتعلم المهارات التي يكتسبها خلال اليوم الدراسي.

وذكر أن المجمع متكامل يخدم الطلبة من الناحية التعليمية وفي جانب الأنشطة والفعاليات، إضافة إلى أنه سيضم دورات للمعلمين ومعسكرات للطلاب ولقاءات لأولياء أمور الطلبة ومؤتمر ومحاضرات، مؤكداً أن مبنى المجمع وتجهيزاته يضاهي الجامعات، وذلك لتحقيق هدف معايشة طلبة المرحلة الثانية والثالثة بيئة شبيهة ببيئة الجامعات، من حيث القاعات المفتوحة والجلسات الحوارية، كما يضم المجمع مطعماً كبيراًً لتقديم الوجبات للطلبة، ومنشآت رياضية، إضافة إلى قاعات لتعليم المهارات الموسيقية والفن والبرمجة، فهدفنا تحقيق كل هذه الأمور لطالب المدرسة الإماراتية.

ولفت الحمادي إلى أن مجمع زايد التعليمي في الشارقة هو المجمع الاول الذي تم إنجازه، وسيتم التدريس فيه العام الدراسي المقبل (2020/2019)، وهناك ثلاث مجمعات أخرى تحت الإنشاء، اثنان منها في دبي (البرشا) و(الخوانيج)، والثالث في رأس الخيمة، ومن المتوقع افتتاح هذه المجمعات بعد عام ونصف العام من الآن، مشيراً إلى أن "المجمع يحتاج إلى طاقم إداري متكامل، وتم تكليف مديرة المجمع بالمشروع وهي تجهز الفريق، إذ يبلغ عدد الفريق الإداري والداعم 48 شخصا، وهو عدد كبير يتواكب مع حجم وبيئة العمل

المجمع له هيكل تنظيمي خاص به، وهو مصمم لإنجاح فكرة المجمع، وتحقيقه الريادة في خدمة التعليم والمجتمع".

وتابع: "طورت الوزارة مباني المدارس ذات العمر الافتراضي الجيد، ووصل عدد المدارس المطورة الآن إلى أكثر من 60 مدرسة، ودائما نهدف إلى إيجاد بيئة تعليمية جذابة لطلبة لخدمة العملية التعليمية والمجتمع المحيط"، مضيفاً: "حسب الخطة التي تعتمدها الوزارة للمدارس المطورة، فإن تستهدف إدخال عدد من المدارس المطورة سنوياً، والعام الجاري نعمل على 25 مدرسة لتطويرها، ويشهد هذا التطوير تعاوناً بين ديوان ولي عهد أبوظبي والوزارة وعدد من الجهات الاتحادية والمحلية، منها بلدية دبي تعمل على تطوير مدرستين، ووزارة تطوير البنية التحتية تنجز معنا مشروعا ضخما من تطوير المدارس".

وقال وزير التربية والتعليم: "نعمل على إعادة تصميم المباني المدرسية، وتم اختيار استشاري، لتقديم تصاميم جديدة لعدد من المدارس يتواكب مع المدرسة الإماراتية، وتتضمن العديد من المختبرات للجمع بين التعليم العملي والنظري في هذه المدارس، وتكون المدرسة بيئة متكاملة تقدم جميع الخدمات للطلبة".

وصمم مشروع مجمع زايد التعليمي بدعم من ديوان ولي عهد أبوظبي لاستيعاب 3000 طالب وطالبة. وهو يتكوّن من طابقين ويمتد على مساحة 81 ألف متر مربع.

ويخدم المجمع 7 مناطق سكنية هي بالإضافة إلى السيوح، الرحمانيات، والصجعة، والبراشي، والقطاة، والطي. ويبلغ العدد الإجمالي للطلبة والطالبات المسجلين في المجمّع للعام الدراسي 2019-2020 حوالي 1175 منهم 597 في الحلقة الثانية، و578 في الحلقة الثالثة.

ووضعت وزارة التربية مقترحاً للهيكل التنظيمي للمجمّع يرأسه مدير المجمّع، وإلى جانبه السكرتير، وإداري الموارد البشرية والمالية، ومكتب العلاقة مع أولياء الأمور. ويتضمن الهيكل نائبان لمدير المجمّع هما نائب شؤون الطلبة، ونائب مدير أكاديمي لكل مرحلة. ويشرف نائب المدير لشؤون الطلبة على 10 وحدات في الاختصاصات الإدارية والفنية هي رئيس وحدة شؤون الطلبة، ومنسق برامج خاصة، واختصاصي نفسي، والصحة المدرسية، والمرشد الأكاديمي والمهني، وضباط السلامة، ورئيس وحدة الأنشطة الطلابية، ومنسق الأنشطة الرياضية، ومنسق الفعاليات الفنية والثقافية، ومنسق أنشطة الابتكار.

أما المدير الأكاديمي، فيندرج تحته 9 اختصاصات هي رئيس وحدة الشؤون الأكاديمية، ومنسّق تعليم وتعلّم وتقييم، ومنسّق موارد التعلّم، ومنسّق المواد، واختصاصيين في المختبر علمي، والتقنيات حديثة، والمصادر التعلّم، والفاب لاب، بالإضافة إلى 102 من المعلمين والمعلمات.

ويضم المجمع 59 من المختبرات المختلفة داخل المبنى، ومختبر التصنيع في الأجنحة الخارجية، و68 فصل دراسي، و4 غرف للفنون والإنتاج الإعلامي، وغرفتان للموسيقى، ومكتبتان، و2 كافيتيريا، بالإضافة إلى 5 ملاعب. كما يضم مواقف تتسع لـ30 حافلة مدرسية، و152 سيارة.

كما يضم المبنى عدد من العيادات المدرسية، وغرف للمعلمين، ومخزن، ومصلى، ودروات مياه، وغرف تخزين، وقاعات تدريب.صمم مشروع مجمع زايد التعليمي بدعم من ديوان ولي عهد أبوظبي لاستيعاب 3000 طالب وطالبة. وهو يتكوّن من طابقين ويمتد على مساحة 81 ألف متر مربع.

ويخدم المجمع 7 مناطق سكنية هي بالإضافة إلى السيوح، الرحمانيات، والصجعة، والبراشي، والقطاة، والطي. ويبلغ العدد الإجمالي للطلبة والطالبات المسجلين في المجمّع للعام الدراسي 2019-2020 حوالي 1175 منهم 597 في الحلقة الثانية، و578 في الحلقة الثالثة.

ووضعت وزارة التربية مقترحاً للهيكل التنظيمي للمجمّع يرأسه مدير المجمّع، وإلى جانبه السكرتير، وإداري الموارد البشرية والمالية، ومكتب العلاقة مع أولياء الأمور. ويتضمن الهيكل نائبان لمدير المجمّع هما نائب شؤون الطلبة، ونائب مدير أكاديمي لكل مرحلة. ويشرف نائب المدير لشؤون الطلبة على 10 وحدات في الاختصاصات الإدارية والفنية هي رئيس وحدة شؤون الطلبة، ومنسق برامج خاصة، واختصاصي نفسي، والصحة المدرسية، والمرشد الأكاديمي والمهني، وضباط السلامة، ورئيس وحدة الأنشطة الطلابية، ومنسق الأنشطة الرياضية، ومنسق الفعاليات الفنية والثقافية، ومنسق أنشطة الابتكار.

أما المدير الأكاديمي، فيندرج تحته 9 اختصاصات هي رئيس وحدة الشؤون الأكاديمية، ومنسّق تعليم وتعلّم وتقييم، ومنسّق موارد التعلّم، ومنسّق المواد، واختصاصيين في المختبر علمي، والتقنيات حديثة، والمصادر التعلّم، والفاب لاب، بالإضافة إلى 102 من المعلمين والمعلمات.

ويضم المجمع 59 من المختبرات المختلفة داخل المبنى، ومختبر التصنيع في الأجنحة الخارجية، و68 فصل دراسي، و4 غرف للفنون والإنتاج الإعلامي، وغرفتان للموسيقى، ومكتبتان، و2 كافيتيريا، بالإضافة إلى 5 ملاعب. كما يضم مواقف تتسع لـ30 حافلة مدرسية، و152 سيارة.

كما يضم المبنى عدد من العيادات المدرسية، وغرف للمعلمين، ومخزن، ومصلى، ودروات مياه، وغرف تخزين، وقاعات تدريب.صمم مشروع مجمع زايد التعليمي بدعم من ديوان ولي عهد أبوظبي لاستيعاب 3000 طالب وطالبة. وهو يتكوّن من طابقين ويمتد على مساحة 81 ألف متر مربع.

ويخدم المجمع 7 مناطق سكنية هي بالإضافة إلى السيوح، الرحمانيات، والصجعة، والبراشي، والقطاة، والطي. ويبلغ العدد الإجمالي للطلبة والطالبات المسجلين في المجمّع للعام الدراسي 2019-2020 حوالي 1175 منهم 597 في الحلقة الثانية، و578 في الحلقة الثالثة.

ووضعت وزارة التربية مقترحاً للهيكل التنظيمي للمجمّع يرأسه مدير المجمّع، وإلى جانبه السكرتير، وإداري الموارد البشرية والمالية، ومكتب العلاقة مع أولياء الأمور. ويتضمن الهيكل نائبان لمدير المجمّع هما نائب شؤون الطلبة، ونائب مدير أكاديمي لكل مرحلة. ويشرف نائب المدير لشؤون الطلبة على 10 وحدات في الاختصاصات الإدارية والفنية هي رئيس وحدة شؤون الطلبة، ومنسق برامج خاصة، واختصاصي نفسي، والصحة المدرسية، والمرشد الأكاديمي والمهني، وضباط السلامة، ورئيس وحدة الأنشطة الطلابية، ومنسق الأنشطة الرياضية، ومنسق الفعاليات الفنية والثقافية، ومنسق أنشطة الابتكار.

أما المدير الأكاديمي، فيندرج تحته 9 اختصاصات هي رئيس وحدة الشؤون الأكاديمية، ومنسّق تعليم وتعلّم وتقييم، ومنسّق موارد التعلّم، ومنسّق المواد، واختصاصيين في المختبر علمي، والتقنيات حديثة، والمصادر التعلّم، والفاب لاب، بالإضافة إلى 102 من المعلمين والمعلمات.

ويضم المجمع 59 من المختبرات المختلفة داخل المبنى، ومختبر التصنيع في الأجنحة الخارجية، و68 فصل دراسي، و4 غرف للفنون والإنتاج الإعلامي، وغرفتان للموسيقى، ومكتبتان، و2 كافيتيريا، بالإضافة إلى 5 ملاعب. كما يضم مواقف تتسع لـ30 حافلة مدرسية، و152 سيارة.

كما يضم المبنى عدد من العيادات المدرسية، وغرف للمعلمين، ومخزن، ومصلى، ودروات مياه، وغرف تخزين، وقاعات تدريب.