«التعليم والمعرفة» تحلّل سوق العمل لتحديد الخيارات المهنية للطلبة

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

تستعد 21 مؤسسة تعليم عالٍ في أبوظبي لاستقبال الطلبة للعام الأكاديمي الجديد بدءاً من الأحد 25 أغسطس الجاري، فيما حددت دائرة التعليم والمعرفة خمسة أهداف لقطاع التعليم العالي في الإمارة، منها تحليل سوق العمل، ومساعدة الطلبة على تحديد خياراتهم المهنية المستقبلية، مشيرة إلى أنها تضع اللوائح والسياسات والاَليّات الكفيلة بضمان جودة البرامج الدراسية وتنظيم مؤسسات التعليم العالي، وتحسين جودة خيارات التعليم المُقدّمة في أبوظبي، وإرشاد الطلبة ومساعدتهم في الحصول على تعليم عالٍ يتبع المعايير العالمية ويشارك بشكل فعال في تعزيز التنافسية والإنتاجية.

وأوضحت الدائرة، «على موقعها الرسمي»، أن الأهداف المحددة لقطاع التعليم العالي تتضمن وضع السياسات واللوائح التنظيمية والإدارية والتأديبية لمؤسسات التعليم العالي في إمارة أبوظبي، وتحسين جودة التعليم العالي لجميع الطلبة باختلاف قدراتهم وتطوير بيئة محفزة للبحث العلمي والابتكار لمواكبة التطورات العالمية، ومراقبة وتحليل سوق العمل، ومساعدة الطلبة على تحديد خياراتهم المهنية المستقبلية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وبناء نموذج تعليمي قائم على الاستفادة من الخبرات العالمية المتنوعة في قطاع التعليم العالي، وتشجيع الاستثمار في التعليم العالي، بالإضافة إلى استقطاب الطلبة الإقليميين والدوليين للدراسة في إمارة أبوظبي.

وأشارت إلى أن إمارة أبوظبي تتمتع بكل مقومات الجذب للطلبة المقيمين والقادمين من الخارج، خصوصاً بتوافر عنصري الأمان والتطور التكنولوجي، وقد سخّرت حكومة أبوظبي كل الإمكانات لتوفير بيئة تعليمية محفزة للطلبة الراغبين في الدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الإمارة، ونشرت أسماء 21 مؤسسة تعليم عالٍ حكومية وخاصة في الإمارة، لافتة إلى أن الطلبة يمكنهم التقدم بطلبات الالتحاق بها وفقاً لشروط تحددها كل مؤسسة حسب نظامها الخاص.

ولفتت الدائرة إلى أن شروط إنشاء مؤسسة تعليم عالٍ جديدة، أو تقديم برنامج تعليم عالٍ جديد في إحدى مؤسسات التعليم العالي العاملة في أبوظبي، وتجديد ترخيص مؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى تقديم برامج أكاديمية جديدة، يستلزم الحصول على تصريح (خطاب عدم ممانعة) من الدائرة، ثم التقدّم بطلب إلى وزارة التربية والتعليم. وأوضحت الدائرة أنها تقدم مجموعة متنوعة من البعثات الدراسية لأعداد كبيرة من الدارسين من خلال الشراكات التي تعقدها مع المؤسسات التعليمية داخل الإمارات وخارجها.

وأكدت أنها تهدف من هذه البعثات إلى تمكين الكوادر الوطنية من التحصيل العلمي في أرقى الجامعات على المستوى العالمي، بما يسهم بدعم مسيرة التطور والنمو في الدولة، حيث تعمل الدائرة خلال فترة ابتعاث الطلبة على تقديم الدعم المادي والمعنوي للمبتعثين، بالإضافة إلى توفير التوجيه والإرشاد الأكاديمي الذي يعينهم على تحقيق أفضل النتائج.

189 جامعة موصى بها للدراسة في الخارج

أوصت دائرة التعليم والمعرفة بـ189 جامعة عالمية، في 10 دول، للابتعاث خارج الدولة لعام 2019، شملت 11 جامعة في الصين وتسع جامعات في اليابان، وجامعتين في سنغافورة، وسبع جامعات في كوريا، و10 جامعات في كندا، وجامعتين في إيرلندا، وجامعتين في نيوزيلاندا، و10 جامعات في أستراليا، و32 جامعة في المملكة المتحدة، و104 جامعات في الولايات المتحدة الأميركية.

وأشارت إلى أنها تقدم برنامج بعثة دائرة التعليم والمعرفة للطلبة المتميزين، للطلبة من مواطني الدولة المتفوقين دراسياً في الصف

الـ12 أو الملتحقين بالجامعات الموصى بها، فيما تقدم برنامج الإجازات الدراسية لموظفي حكومة أبوظبي، للمواطنين الموظفين بحكومة أبوظبي لتشجيعهم على التخصص في المجالات شديدة الأهمية للدولة، من خلال إتاحة الفرصة لهم لإكمال تعليمهم الجامعي أو الدراسات العليا في جامعات رائدة داخل الدولة وخارجها تعزيزاً لجهود التوطين.