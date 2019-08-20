1500 شاب من 58 دولة يعرضون أبحاثاً علمية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ينظّم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، الملتقى العلمي العالمي 2019 تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، خلال الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بمشاركة نحو 1500 من البراعم والشباب الذين يمثلون 58 دولة، وجميعهم من محبّي العلوم، إضافة الى نخبة من الخبراء والمعلمين والتربويين والمبدعين، ضمن أكبر معرض عالمي غير تنافسي يدعم التعاون والبحث العلمي بين دول العالم كافة.

وقال مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، مبارك سعيد الشامسي، إن الملتقى العلمي العالمي 2019 يعد من أكبر المحافل العالمية العلمية المتخصصة، حيث يتضمن حلقات نقاشية موسعة، ويوفر فرصاً للتواصل بين العلماء الطموحين من جميع أنحاء العالم، الذين يمكنهم عرض ومقارنة ومناقشة المشروعات العلمية التي ابتكرها وصممها شباب ومبدعو العالم ضمن فئات مختلفة عدة، هي الأحياء، والعلوم السلوكية والاجتماعية، والكيمياء، وعلوم الكمبيوتر، وعلوم الأرض، والطاقة والنقل، والهندسة، والتحليلات والإدارة البيئية، والتكنولوجيا الكهربائية والميكانيكية، والعلوم الرياضية، والطب والصحة، والفيزياء وعلم الفلك والتكنولوجيا والتكنولوجيا الحيوية. وأضاف أن الملتقى يقدم فرصاً استثنائية لتعزيز التواصل الثقافي ودعم العلاقات بين الشباب والمؤسسات العلمية والمعلمين من خلال التباحث وتبادل وجهات النظر، كما ستوجد مشروعات فنية واجتماعية من خلال ورش العمل المختلفة، ورحلات ثقافية وندوات وأنشطة ستكون كلها جزءاً من برنامج المشاركين في المنتدى.

وسيُعقد مؤتمر المواطنين الشباب خلال الحدث، وسيناقش الذكاء الاصطناعي، لتوفير مساحة للشباب لمناقشة وجهات النظر حول التطورات التكنولوجية الجديدة.