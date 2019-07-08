«التربية» توفد المجموعة الأولى من «سفراؤنا» إلى 10 دول اليوم

المصدر: أمين الجمال - دبي

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن انطلاق أول مجموعة من الطلبة المشاركين في برنامج «سفراؤنا»، اليوم، وعددهم 432 مشتركاً إلى 10 وجهات، هي المملكة المتحدة 40 مشتركاً، وإيرلندا 40 مشتركاً، وزنجبار 25 مشتركاً، وأذربيجان 25، وكندا 35، وفرنسا 15، وإيطاليا 12، وكوريا الجنوبية 24، وماليزيا 30، وأميركا 186 مشتركاً.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحافي نظمته الوزارة، أمس، للإعلان عن تنفيذ برنامج «سفراؤنا» خلال فترة الصيف، الذي يشمل سفراء طلبة التعليم العالي، والذي اشترك فيه 102 طالب وطالبة للعام الجاري، فيما كان عددهم العام الماضي 128، وسفراء طلبة التعليم العام، الذي يشترك فيه 731 طالباً وطالبة العام الجاري، فيما شارك فيه 159 طالباً وطالبة فقط عند بدء انطلاق البرنامج في عام 2016، وسفراء التعليم «الكوادر التعليمية» الذي يشارك فيه 112 كادراً تعليمياً في العام الجاري، بعد أن كان العدد 78 فقط في عام 2017.

وقالت وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة، الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، إن الوزارة تستهدف تأهيل طلبة المدرسة الإماراتية، من خلال برامج الأنشطة التي تعتمدها، التي تعد استكمالاً لبرنامج «سفراؤنا»، لتحقيق عدد من المدخلات، منها رؤية الدولة 2021، وأهداف رؤية «الوزارة»، وأهداف مئوية دولة الإمارات، مشيرة إلى أن مئوية دولة الإمارات تتضمن محوراً متعلقاً بالدبلوماسية في «التعليم»، وآخر متعلقاً بالتميز الرياضي، وثالثاً متعلقاً بمهارات العطاء والعمل المجتمعي، بحيث يكون الطلبة أشخاصاً فاعلين على مستوى العمل المجتمعي، إضافة إلى محور يتعلق بالفنون، ومن بينها مسار «روائع» ضمن «سفراؤنا». وأشارت إلى أن إجمالي المسجلين في البرامج كافة 7367 شخصاً، وتم اختيار 945 منهم، يتوزعون على «سفراء التعليم العام»، الذي يتضمن «الدبلوماسية» (80 طالباً) ينخرطون في برنامجين، و«العطاء» (140 طالباً) يخوضون خمسة برامج، و«المستقبل» الذي يشارك فيه 195 طالباً، ينخرطون في خمسة برامج، و«الابتكار» الذي يشارك فيه 200 طالب، ينفذون خمسة برامج، ويشارك في «التميز الرياضي» 88 طالباً، يؤدون أربعة برامج، وأخيراً «روائع» الذي يشارك فيه 28 طالباً ببرنامج واحد، أما «سفراء التعليم»، فيشارك فيه 112 من الكوادر التعليمية، ينخرطون في أربعة برامج، و«سفراء التعليم العالي»، يشارك فيه 102 مشترك، ينخرطون في 21 برنامجاً. ولفتت إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة «سفراؤنا» في عام 2016، التي تشتمل على مجموعة من برامج الإيفاد للخارج لطلبة التعليم العام والعالي، وللعاملين في الميدان التربوي من الكادرين الأكاديمي والإداري.