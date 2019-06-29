التسجيل في «مستكشف الفضاء» مستمر حتى 4 يوليو

المصدر: إعداد: أمين الجمال

حدّد مركز محمد بن راشد للفضاء، الرابع من يوليو المقبل آخر موعد لتسجيل الطلبة في المخيم الصيفي لـ«مستكشف الفضاء» 2019، الذي سيتضمن تنظيم أربعة مخيمات على مدار أربعة أسابيع، تضم كل مجموعة 30 مشاركاً، ويستمر مخيم الطلاب في الفئة العمرية من 11 إلى 14 عاماً من السابع إلى 11 يوليو المقبل، والطالبات من الفئة العمرية نفسها من 14 إلى 18 يوليو، والطلاب في الفئة العمرية من 15-18 عاماً في الفترة من 21 إلى 25 يوليو، والطالبات في الفئة العمرية نفسها من 28 يوليو إلى الأول أغسطس 2019. وأفاد المركز بأن المخيم يزوّد الطلبة بتجربة استثنائیة لاستكشاف الفضاء من خلال دروس نظرية وعملية فريدة وأنشطة تعليمية وتثقيفية وورش عمل يقدمها خبراء ومختصون في علوم الفضاء، لافتاً إلى أن التسجيل متاح للطلبة من داخل الدولة وخارجها.

ولفت المركز إلى أن برنامج المخيم سيتضمن أنشطة نظرية وتطبيقية تلبي شغف الطلاب للتعلم وإظهار مواهبهم، من بينها ورش العمل التي سيتعلم الطلبة من خلالها بناء الدوائر الكهربائية والنماذج ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى ورش عمل حول الأقمار الاصطناعية، وتكنولوجيا الروبوتات وبناء نماذج صواريخ الفضاء. ويتاح للمشاركين في المخيم فرصة القيام بزيارات ميدانية لمرافق البحث والتطوير الموجودة في مركز محمد بن راشد للفضاء بما في ذلك مختبرات تقنيات الفضاء، والتعرف إلى برنامج الإمارات الوطني للفضاء الذي يتضمن «مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ - مسبار الأمل»، و«برنامج تطوير الأقمار الاصطناعية»، و«برنامج الإمارات لروّاد الفضاء»، و«برنامج المريخ 2117».