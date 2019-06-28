تعرف إلى التقويم المدرسي وموعد الإجازات للعام الدراسي المقبل

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت وزارة التربية والتعليم التقويم المدرسى للعام الدراسي المقبل 2019- 2020، فيما أبلغت مدارس خاصة تطبق المنهاج الأجنبي الإمارات اليوم بتفاصيل التقويم المدرسي للعام الدراسي المقبل.

ووفقاً للتقويم الجديد يبدأ دوام الهيئة الأكاديمية في مدارس التعليم العام والمدارس المطبقة لمنهاج الوزارة للعام الدراسي المقبل 2019-2020 في 25 أغسطس على أن يبدأ الدوام للطلبة في الأول من سبتمبر/المقبل. وكذلك، يبدأ دوام الهيئة الأكاديمية في المدارس الخاصة المطبقة للمناهج الأجنبية في 26 أغسطس 2019، أما دوام الطلبة فسيكون في 1 سبتمبر 2019.

ويلاحظ أن إجارة الشتاء لمدارس التعليم العام والمدارس المطبقة لمنهاج الوزارة ستمتد لأربع أسابيع بالنسبة للطلاب تبدأ في 15 ديسمبر على أن يعود طلاب المدارس إلى مقاعدهم في 12 يناير، بينما ستكون اجازة الشتاء للهيئة الأكاديمية اعتبارا من 22 ديسمبر إلى الخامس من يناير 2020.

أما بالنسبة لمدارس المناهج الأجنبية، فتبدأ في 15 ديسمبر ويعود الطلبة إلى مقاعدهم في الخامس من يناير 2020، بحيث تبلغ مدة الإجازة 3 أسابيع.

إجازة الربيع

وتبدأ إجازة الربيع للعام الدراسي الجديد 2019-2020 بالنسبة لمدارس التعليم العام والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة في 29 مارس 2020 لمدة اسبوعين على أن يعود الطلبة للمدارس يوم 12 ابريل 2020. بينما تكون الإجازة للهيئة الأكاديمية لإسبوع واحد تبدأ في 29 مارس ولغاية الخامس من ابريل.

أما بالنسبة لمدارس المناهج الأجنبية، فتبدأ إجارة الربيع في 29 مارسويعود الطلبة إلى مقاعدهم 12 أبريل 2020.

الإجازة الصيفية

وينتهي لعام الدراسي 2019-2020 بالنسبة لمدارس التعليم العام والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة في 2 يوليو 2020 للطلبة للمدارس ويوم 9 يوليو للهيئة الأكاديمية، ليصل عدد أيام التمدرس للعام الدراسي 2019- 2020 نحو 185 يوم مع الامتحانات