«التقنية» تعلن قريباً استراتيجية القبول الجديدة والأكاديميات المتخصصة

المصدر: أمين الجمال - دبي

قال مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبداللطيف الشامسي، إن «خطة الجيل الرابع» تستهدف خلق نهج جديد وفرص تعليمية متنوعة، «وبدأت تأخذ مكانها على أرض الواقع»، مضيفاً أن «الكليات ستطبق، بداية من العام الدراسي المقبل، الاستراتيجية الجديدة لالتحاق الطلبة، التي ستضمن فرص تعليم للجميع تمنح ميزات للمتفوقين أكاديمياً، وتوفر فرصاً لمن لديهم شغف بالجانب المهني، بحيث تتم مراعاة قدرات وميول الطلبة، هذا بالإضافة إلى التوجه نحو إطلاق الأكاديميات المتخصصة التي ستسهم في بناء الكفاءات المستقبلية».

وأكد أن الكليات بدأت أيضاً العمل على مستوى إعداد الشباب كرواد أعمال، من خلال دعم البرامج والتخصصات بالمساقات التي تضمن تعزيز قدرات ومعارف الطلبة في ريادة الأعمال، على مدى سنواتهم الدراسية، بالإضافة إلى توفير البيئة القادرة على تبني ورعاية واحتضان الأفكار، وذلك من خلال تأسيس المناطق الحرة الإبداعية في مختلف فروع الكليات، مشيراً إلى أن تفاصيل هذه الخطوات والمبادرات سيتم الإعلان عنها قريباً.

جاء ذلك خلال ورشة التطوير الاستراتيجي التي نظمتها الكليات، أمس، في دبي، تحت عنوان «من التعليم إلى التوظيف»، التي استهدفت «خطة الجيل الرابع» التي جاءت وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتحويلها إلى خطط عمل فاعلة ومتكاملة بين مختلف القطاعات والإدارات الإدارية والأكاديمية في الكليات، وبشراكة مع قطاع العمل شريكاً فاعلاً بخبراته ومعرفته بالمستجدات التدريبية والمهارية والوظيفية المطلوبة لسوق العمل المستقبلي.

وتضمنت ورشة التطوير الاستراتيجي، التي شارك فيها 15 شركة من كبرى شركات القطاع الخاص، سبع ورش مرتبطة بمحاور خطة الجيل الرابع وأهدافها، وبطبيعة الإدارات المختلفة في الكليات.