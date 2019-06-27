فريق من «الأداء التعليمي المتميز» يبتكر طابعة ثلاثية الأبعاد كبيرة الحجم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ابتكر فريق من مختبر «فاب لاب الإمارات» التابع لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، طابعة ثلاثية الأبعاد كبيرة الحجم، تعد الأولى من نوعها داخل الدولة.

وتستطيع الطابعة إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد بحجم يزيد على 800 سم مكعب، وبدقة تزيد على 0.1 ملليمتر، وسيتم استخدامها لصناعة النماذج الكبيرة الحجم، وتأتي الطابعة بجهاز لوحي يعمل بنظام «ويندوز 10»، حيث يمكن نقل الملفات لها بكل سهولة، وتعمل بنظام مارلين «Marlin» الشهير الخاص بالطابعات ثلاثية الأبعاد والذي يستخدم في معظم الطابعات ثلاثية الأبعاد حول العالم.

وصُنعت الطابعة في أقل من ثلاثة أشهر بواسطة المهندس «دانييل انجراسيا» وبمساعدة من المهندس هاشم السقاف وعدد من رواد مختبر فاب لاب الإمارات، وستستخدم النسخة الأولى من الطابعة في تقديم ورشة خارج الدولة.

وتعد الطابعة كبيرة الحجم أحد مشاريع المبادرة المجتمعية التي أطلقها المختبر هذه السنة، والتي تهدف إلى إنشاء مشاريع ابتكارية بالتعاون من أفراد المجتمع المحلي.

وقال نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز الدكتور جمال المهيري: «نحن سعداء باستقبال هذا المزيج من مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار، الذي يعبر عن الطاقات الكامنة والمهارات الابتكارية التي يتمتع بها مجتمع دولة الإمارات».