إطلاق المرحلة الأولى لبرنامج «المدارس الصحية» في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت إدارة التثقيف الصحي التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، إطلاق المرحلة الأولى من برنامج «المدارس الصحية»، المعتمد من منظمة الصحة العالمية ومنظمات متخصصة في صحة الأطفال واليافعين.

ويستهدف البرنامج الذي سينفذ على مدى ثلاث سنوات بدءاً من العام الجاري 112 مدرسة خاصة، إلى جانب استهداف 183926 من طلاب المدارس الخاصة، والحضانات ورياض الأطفال، والكادر التعليمي، والإدارة المدرسية، وأولياء الأمور، وفئات المجتمع ذات العلاقة بالإمارة، بهدف تعزيز وتطوير بيئة صحية وآمنة في المدارس.

وكشفت مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة إيمان راشد سيف، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مسرح المجلس أمس، بحضور رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص الدكتورة مُحدثة يحيى الهاشمي، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية والجهات المشاركة في البرنامج، والشركاء الاستراتيجيين للإدارة، ووسائل الإعلام المختلفة، أن إدارة التثقيف الصحي تعد أولى المؤسسات على مستوى الدولة التي تطلق برنامج «المدارس الصحية».

وأكدت سيف أن البرنامج جاء بناءً على توجيهات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، التي تولي رعاية كبيرة لصحة الطلبة البدنية والذهنية.

من جهته، أوضح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد بن سالم المنظري، أن المدارس تعد بيئة لتبني أنماط حياة صحية، حيث تهدف مبادرة منظمة الصحة العالمية للمدارس المعززة للصحة إلى تحسين صحة الطلاب وأسرهم والعاملين في المدارس.

وأكدت رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص الدكتورة محدثة الهاشمي أن هيئة الشارقة للتعليم الخاص شريك استراتيجي في البرنامج، انسجاماً مع رؤية الهيئة نحو تعزيز البيئة الصحية المدرسية.

البرنامج يستهدف

112 مدرسة خاصة

و183 ألفاً و926 طالباً

وطالبة.