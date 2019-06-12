انتظام الدوام في "جيمس ولينغتون" غداً

المصدر: أمين الجمال - دبي

أكدت مجموعة جيمس للتعليم انتظام الدوام والتدريس في مدرسة أكاديمية جيمس ولينجتون - شارع الخيل، كالمعتاد اعتباراً من غد الخميس في أعقاب الحادث الذي وقع اليوم في المدرسة.

وأضافت المجموعة للصحافيين أنها علقت الدروس مؤقتاً، اليوم (الأبعاء)، حرصاً على سلامة الطلبة والموظفين، مؤكدة أن أمنهم وسلامتهم أولوية قصوى بالنسبة لها.

ولفتت إلى أن شرطة دبي قامت بحل إشكالية الحادث بسرعة شديدة تستحق الثناء عليها، وهذا ما اعتاد عليه الجمهور والمجتمع منها.