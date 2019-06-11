مدارس خاصة ترفع سن القبول في رياض الأطفال

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

وضعت مدارس خاصة في أبوظبي، تطبق المنهاج البريطاني، شرطاً لتسجيل طلبة رياض الأطفال (KG1) ينص على بلوغ الطفل سن 4 سنوات في الأول من سبتمبر 2019، وليس 4 سنوات في 31 ديسمبر، ورفضت تسجيل الطلبة من مواليد شهر سبتمبر واكتوبر ونوفمبر وديسمبر، رغم وجود اشقاء لهم أكبر سناً في المدرسة، فيما أكدت الدائرة أن للمدارس الخاصة حرية اختيار سن قبول الطالب في مرحلة رياض الأطفال الأولى وفقاً لمتطلبات المنهج والنظام المتبع في بلد الأم.، حيث يحق للمدرسة قبول الطلبة الذين بلغوا سن الرابعة في أو قبل 31 من شهر ديسمبر من العام الدراسي الذي يسجل فيه الطالب للمدارس.

وتفصيلاً، أدى زيادة إقبال ذوي الطلبة على تسجيل أطفالهم بمدارس المنهاج البريطاني إلى رفع مدارس سن قبول رياض الأطفال من 4 سنوات إلى 4 سنوات و4 أشهر في 13 ديسمبر 2019، مما أدى إلى مطالبة أولياء الأمور إلى خفض سن القبول، إلى 4 سنوات فقط كما كان متبع كل عام.

وأكد أولياء أمور، إسلام محمد، واحمد حافظ، ورشا أشرف، إلى أن السن الذي تم تحديده يؤدي إلى عدم قبول أبنائهم بالمدارس المسجل بها أشقائهم، موضحين أن هذا الشرط سيسبب لهم إرباكاً في تنظيم عمليه ذهاب وعودة الطلبة من المدرسة بسبب بعد المسافات بين المدارس، فضلاً عن عدم قدرتهم المادية لإلحاق أطفالهم بمدارس مرتفعة الرسوم تتغاضي عن هذا الشرط.

فيما أشارت هالة سيد، إلى أن أبنها الأكبر الذي يدرس في الصف الأول هذا العام من مواليد شهر نوفمبر 2012 وتم تسجيله في المدرسة، في حين رفضت نفس المدرسة تسجيل أبنها الثاني هذا العام، بسبب أنه من مواليد شهر أكتوبر، لافته إلى أن أقرب مدرسة وافقت على تسجيل ابنها تبعد مسافة 30 دقيقة عن مدرسة شقيقه ورسومها أعلى بـ 8 آلاف درهم.

فيما دعا ذوو طلبة محمد وائل، وداليا ربيع، وأمل حاتم، إلى إلزام المدارس بالتغاضي عن هذا الشرط في قبول أشقاء الطلبة المسجلين بنفس المدرسة، وذلك حفاظاً على الترابط الأسري خاصة وأن الأطفال الصغار يشعرون بالطمأنينة عند ذهابهم للمدرسة أول مرة مع أشقائهم الأكبر سناً، بالإضافة إلى التيسير على أولياء الأمور في توصيل أبنائهم إلى المدارس.

من جانبها أوضحت دائرة التعليم والمعرفة، في ردها على الإمارات اليوم، أن سياسة توزيع الطلبة في الفصول حسب الفئة العمرية الواردة في دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها، تنص على أنه يحق للمدرسة قبول الطلبة الذين بلغوا سن الرابعة في أو قبل 31 من شهر ديسمبر من العام الدراسي الذي يسجل فيه الطالب للمدارس التي يبدأ تقويمها المدرسي في سبتمبر.

وأشارت الدائرة إلى أن الحد الأدنى لسن القبول الروضة الأولى KG1، هو ثلاث سنوات وثمانية أشهر، بالإضافة إلى أن السياسة أعطت المدارس الخاصة حرية اختيار سن قبول الطالب في مرحلة رياض الأطفال الأولى وفقاً لمتطلبات المنهج والنظام المتبع في بلد الأم وتحقيقاً للمخرجات التعليمية الخاصة بالنظام التعليمي التابع لها.

ولفتت إلى أن الحد الأدنى لسن القبول في الروضة الثانية (KG2)، هو سن الخامسة في أو قبل 31 من شهر ديسمبر من العام الدراسي الذي يسجل فيه الطالب للمدارس التي يبدأ تقويمها المدرسي في سبتمبر، فيما يتم التسجيل افي الصف الأول، الطلبة الذين بلغوا سن السادسة في أو قبل 31 من شهر ديسمبر من العام الدراسي الذي يسجل فيه الطالب للمدارس التي يبدأ تقويمها المدرسي في سبتمبر.

وأكدت الدائرة أن مالك المدرسة ومجلس الأمناء ملتزمون بمراجعة سياسة القبول الخاصة بالمدرسة للتأكد من أنها تأخذ في الاعتبار الحد الأدنى من متطلبات الدائرة فيما يتعلق بالتوزيع حسب الفئة العمرية والمستوى المناسب للطلبة، واعتماد السياسة قبل رفعها إلى الدائرة، فيما يلتزم مدير المدرسة بإدراج شرط توزيع الطلبة بوضعهم مع أقرانهم من الفئة العمرية في سياسة القبول الخاصة بالمدرسة.