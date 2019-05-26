507 طلاب تقدّموا للحصول على منحة «التعليم والمعرفة»

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن تقديم 507 طلاب وطالبات لبرنامج بعثات دائرة التعليم والمعرفة للطلبة المتميزين للعام الأكاديمي 2019 – 2020، لاستكمال دراساتهم في جامعات عالمية، ودراسة تخصصات حيوية تخدم الخطط التنموية في إمارة أبوظبي، حيث يوفر البرنامج منحاً دراسية تنافسية، لحصولهم على درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من مؤسسات أكاديمية معتمدة محلية ودولية.

وأوضحت الدائرة، على موقعها الرسمي، أن المتقدمين ينقسمون إلى 337 طالباً، و170 طالبة، منهم 468 طالباً في الصف الثاني عشر، و39 طالباً جامعياً، وأن عدد طلبة المدارس الحكومية بلغ 268، مقابل 239 من طلبة المدارس الخاصة، إضافة إلى 332 طالباً من أبوظبي، 112 طالباً من العين، وأربعة طلبة من الظفرة، و59 طالباً من مناطق أخرى.

وحددت الدائرة 196 جامعة للابتعاث خارج الدولة، تضم 104 جامعات في الولايات المتحدة الأميركية، و32 جامعة في المملكة المتحدة، و10 جامعات في أستراليا، وجامعتين في إيرلندا، و11 جامعة في الصين، وجامعتين في نيوزيلاندا، وتسع جامعات في اليابان، وسبع جامعات في كوريا، وتسع جامعات في سنغافورة، إضافة إلى 10 جامعات في كندا.

ووفقاً لإحصاءات صادرة عن الدائرة، بلغ عدد الطلبة المقبولين في منحة دائرة التعليم والمعرفة لدراسة درجة البكالوريوس منذ بدء برنامج المنح والبعثات الدراسية للطلبة المتميزين 1816 طالباً وطالبة داخل الدولة وخارجها، ويبلغ عدد الطلبة الدارسين في البرنامج 697 طالباً وطالبة، فيما بلغ عدد الخريجين منذ بدء برنامج المنح والبعثات الدراسية للطلبة المتميزين 990 طالباً وطالبة.

ويستفيد من برنامج المنح والبعثات الدراسية لنيل درجة البكالوريوس الطلبة المواطنون المتفوقون الحاصلون على شهادة الصف الثاني عشر، أو ما يعادلها بمعدل 85% فما فوق، وكذلك الطلبة الملتحقون بالجامعات حالياً، شرط حصولهم على معدل تراكمي لا يقل عن 3.00 فما فوق، مع إتمام ما لا يقل عن 30 ساعة دراسية.

فيما يستفيد أيضاً من برنامج المنح والبعثات الدراسية لنيل درجة الماجستير والدكتوراه الخريجون المواطنون، شرط ألا يكون المتقدم ملتحقاً بوظيفة، سواء بدوام جزئي، أو منتظم في أي جهة حكومية أو خاصة، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو الماجستير من مؤسسة تعليمية معتمدة، بمعدل تراكمي لا يقل عن 3 أو ما يعادلها، وأن يكون حاصلاً على قبول أكاديمي من إحدى المؤسسات التعليمية الموصى بها من قبل دائرة التعليم والمعرفة، وأن يكون حاصلاً على شهادة IELTS «أكاديمي» بنتيجة 6.5 أو ما يعادلها، إضافة إلى أن تكون الدراسة بالانتظام الكلي في حرم المؤسسة التعليمية في بلد الدراسة، إلى جانب وجود بطاقة الخدمة الوطنية «للطلبة الذكور فقط»، وأن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية المقررة من قبل دائرة التعليم والمعرفة.

وحدّدت الدائرة عدداً من التخصصات العلمية للمنح الدراسية تضمنت الطب والعلوم الصحية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكيميائية، الهندسة الكهربائية، الهندسة النووية، الهندسة الصناعية، هندسة الطيران، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا، المالية، المحاسبة، الاقتصاد، الإحصاء، الطب والعلوم الصحية، وعلوم الفضاء، والكيمياء الصناعية، والتكنولوجيا الحيوية وعلم الوراثة، والمالية، والمحاسبة، والإحصاء.