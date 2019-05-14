4 يوليو نهاية دوام الطلبة وأول سبتمبر بداية العام الجديد

المصدر: أمين الجمال - دبي

أعلنت وزارة التربية والتعليم نهاية دوام الطلبة للعام الدراسي الجاري في الرابع من يوليو المقبل، فيما ينتهي دوام الهيئتين التدريسية والإدارية في 11 من الشهر نفسه، ومن المقرر أن يبدأ الطلبة العام الدراسي الجديد (2019/‏2020) في الأول من سبتمبر المقبل، حسب التقويم المدرسي الذي أعلنته الوزارة على موقعها الإلكتروني، ما يشير إلى أن مدة الإجازة الصيفية لهم أقل من شهرين.

ودعت الوزارة الطلبة عبر حسابها الرسمي على «تويتر» إلى استثمار الوقت المتبقي في العام الدراسي الحالي، في الاجتهاد والتفوق، لتحقيق النجاح والتميز.

فيما طالب أولياء أمور الطلبة محمود مصطفى، ورنا جمال، وهناء إسماعيل، الوزارة بسرعة الإعلان عن جداول امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، حتى يتسنى لهم حجز تذاكر السفر لقضاء الإجازة الصيفية، سواء في بلادهم أو في وجهات سياحية أخرى، مؤكدين أن الإعلان عن جداول الامتحانات تأخر كثيراً، عما كان عليه الأمر في السنوات الماضية.

ولفتوا إلى أن تأخير الإعلان عن موعد الامتحانات، يتسبب في تأخرهم عن حجز تذاكر السفر، ما يزيد كلفة السفر، إذ ترتفع أسعار التذاكر مع اقتراب موعد الإجازة، وربما تنتهي الحجوزات على متن طائرات تختصر عليهم الفترة الزمنية التي تستغرقها رحلة السفر، مطالبين بتقليص مدة الإجازة في الفصلين الأول والثاني، لينعكس ذلك على انتهاء العام الدراسي في بداية يونيو للعام المقبل، وتجنيب الطلبة مشقة الدوام في أجواء شديدة الحرارة.

11 يوليو انتهاء دوام الهيئتين التدريسية والإدارية