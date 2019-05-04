جامعة زايد تضاعف نتائج البحوث 3 مرات.. خلال 4 سنوات

المصدر: إعداد : أمين الجمال

أفاد مدير جامعة زايد، الدكتور رياض المهيدب، بأن نتائج البحوث في الجامعة تضاعفت ثلاث مرات، خلال السنوات الأربع الماضية، نتيجة تطوير منظومة الأبحاث والدراسات العليا في الجامعة.

وقال، في كلمته خلال القمة الاستراتيجية حول تقدم البحث العلمي الذي استضافته الجامعة، أخيراً: «الجميع في خضم تحول جديد سيغير الأدوار التقليدية للجامعات، ومن ثم يجب على الجامعات إيجاد طرق لتمويل الباحثين لديها بالمستويات التي تتيح لهم أن يثبتوا للمجتمع قيمة أبحاثهم ونتائجهم المبتكرة».

وطالب المهيدب الباحثين بجعل أبحاثهم وثيقة الصلة بهموم مجتمعاتهم، وأن يتنبهوا لمخاطر اللعب بأمان قرب أبراجهم العاجية، وخارج اهتمامات مجتمعاتهم، لأن هذا يقوض الأساس المنطقي الكامل للجامعات من حيث المشاركة في الأبحاث، مشدداً على أن مؤسسات التعليم العالي تحتاج إلى إيجاد توازن بين البحث من أجل المعرفة، والبحث العلمي الذي يمكن أن يؤثر في المجتمع، دون تقييد للحرية الفكرية.

وأضاف: «نعمل في جامعة زايد على إضافة العديد من برامج الدراسات العليا الجديدة إلى منظومتنا الحالية، لمواصلة توسيع نطاق البحوث والنتائج الإبداعية، فضلاً عن أن الجامعة غيرت مناهجها الدراسية لإدخال مفاهيم البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال، بدءاً من المستوى الأول، وطرحت برنامجاً في ريادة الأعمال وبرنامجاً تدريبياً خارج المناهج التخصصية مدته ثمانية أشهر يلتحق به مئات الطلاب، ومن ثم يمكن للبرامج الدراسية أن ترسخ التدريب على الابتكار وريادة الأعمال في عملية إعداد الطلبة».