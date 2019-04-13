تعطيل مدارس غداً لصعوبة وصول الطلبة

المصدر: أمين الجمال - دبي

قالت وكيلة وزارة التربية والتعليم لقطاع العمليات المدرسية، فوزية غريب، لـ"الإمارات اليوم": "إن الوزارة سوف تعلق الدراسة في بعض المدارس غداً والتي تشهد صعوبة وصول الطلبة والحافلات المدرسية إليها، على مستوى الدولة"، مضيفة أن مدارس أخرى سوف تعطل الدراسة فيها حسب المنطقة وجريان الأودية.

وكانت الوزارة أعلنت في ظروف مماثلة، خلال شهر أكتوبر الماضي، أنها تفوض إدارات المدارس اتخاذ التدابير اللازمة وتمنحها الصلاحيات لصرف الطلبة عند الحاجة لذلك وفقاً لمستجدات الطقس وبما يضمن أقصى درجات السلامة للطلبة.

وشددت الوزارة على أولوية سلامة الطلبة كما نصحت أولياء الأمور والطلبة باتباع معايير اﻷمن والسلامة في مثل هذه اﻷجواء الممطرة