طالبان يبتكران جهازاً ينبه السائق عند الشعور بالنعاس

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

ابتكر طالبان من مدرسة نزوى للتعليم الأساسي والثانوي بنين جهازاً ذكياً لتنبيه قائدي المركبات عند شعورهم بالنعاس أثناء القيادة، وجعلهم في حالة تنبه طوال الرحلة، ما يحول دون وقوع حوادث سير بسبب نوم بعض قائدي المركبات، خصوصاً على الطرق السريعة.

وقال الطالب محمد عبدالعظيم، لـ«الإمارات اليوم»، إنه أنجز مع زميله راشد المحرمي، مشروع جهاز تنبيه السائقين خلال ما يقرب من ثلاثة أشهر، تحت إشراف ودعم المعلم أنس عصام عواد، مشيراً إلى أن فكرة الجهاز تعتمد على تصميم آلة تنبيه مثبتة في طوق يُلف حول العنق، ويكون قريباً من ذقن السائق، أو على الجانبين، حتى إذا نام السائق ومال رأسه لامس آلة التنبيه، فتصدر صوتاً ينبه السائق على الفور.

ولفت عبدالعظيم إلى أنهما شاركا بالمشروع في فعالية معرض ومسابقة «بالعلوم نفكر 2019،» التي نظمتها مؤسسة الإمارات في دبي، وحظي الابتكار بإشادة من لجنة التحكيم.

وذكر أنهما أجريا تجارب عدة على الجهاز داخل المدرسة وأثناء قيادة سائق الحافلة المدرسية، إذ ارتدى الطوق، وحاول الميل برأسه إلى الأمام والجانبين، وكأنه يغفو، فأصدر الجهاز صوتاً قوياً للتنبيه.

وتمنى الطالب أن يحمي الابتكارالسائقين من الحوادث، خصوصاً سائقي الشاحنات الذين يقودون مسافات طويلة.