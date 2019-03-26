"المعرفة": 2.07% الزيادة المحتملة للمدارس الخاصة المحافظها على تقييمها

المصدر: أمين الجمال - دبي

أفادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بأن الزيادة المحتملة في الرسوم الدراسية للمدارس التي تحافظ على تقييمها مقارنة بالعام الماضي، تكون 2.07%، وهي قيمة مؤشر تكلفة التعليم نفسها التي أصدرها مركز دبي للإحصاء للعام الدراسي المقبل.

وأشارت الهيئة في تقرير، أصدرته أمس، إلى أن الزيادات المحتملة للرسوم للمدارس الخاصة في الإمارة ستكون حسب التقييم الصادر من جهاز الرقابة المدرسية التابع للهيئة، موضحةً أن الزيادة للمدارس الحاصلة على تقييم "جيد جداً" إلى "متميز" تكون (مؤشرة تكلفة التعليم × 1.5)، وللمدارس الحاصلة على تقييم "جيد" إلى "جيد جداً" تكون (مؤشر تكلفة التعليم × 1.75)، وللمدارس الحاصلة على تقييم "أقل من جيد" تكون (مؤشر تكلفة التعليم × 2)، فيما لا زيادة في الرسوم للمدارس ذات التقييم المتراجع.

ولفتت الهيئة إلى أن 90% من الطلبة لن يتحملوا زيادة محتملة في الرسوم أكثر من قيمة مؤشر تكلفة التعليم، فيما 10% من الطلبة يتحملون زيادة محتملة في الرسوم تتجاوز قيمة مؤشر تكلفة التعليم.

وأكدت الهيئة أن منظومة تنظيم عملية الرسوم الدراسية، تستهدف تحقيق التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتوفير خدمات تعليمية ذات جودة عالية، وإتاحة خيارات متنوعة للتعليم بأسعار ميسرة، وتعزيز المرونة والشفافية بما يراعي مصالح كافة الأطراف.