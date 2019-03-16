معارض التوظيف الجامعي تربط الطلبة بسوق العمل مبكراً

المصدر: إعداد : عمرو بيومي

أكد أكاديميون أن معارض التوظيف الجامعي تربط الطلبة بسوق العمل قبل التخرج، وتتيح لهم فرص الحصول على وظائف وتدريب ورعاية، مشيرين إلى أن هذه المعارض تعد فرصة لكل الأطراف، حيث تتيح للطلبة الملتحقين حديثاً بالجامعات التعرف إلى التخصصات المطلوبة في سوق العمل، إضافة إلى أنها تساعد الجامعات على تحديث برامجها الأكاديمية لتتناسب مع احتياجات سوق العمل.

فيما أفادت جامعات حكومية وخاصة بأنها تستهدف من معارض التوظيف دعم التوطين، وتوفير فرص التوظيف والتدريب للطلبة، ودراسة احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، لإعداد كوادر مؤهلة للالتحاق بسوق العمل.

وتفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم» مشاركة نحو 230 جهة حكومية وخاصة في آخر ثلاثة معارض توظيف جامعية تم تنظيمها خلال الشهر الماضي، بواقع أكثر من 140 مؤسسة وشركة في معرض توظيف جامعة زايد، و48 في جامعة السوربون، و40 في جامعة خليفة.

وأكد طلبة وخريجون: حامد الزعابي، وعبدالله حسن، ومحمد المنصوري، ومحمد سالمين، وعلي الحوسني، أنهم استفادوا من معرض التوظيف الجامعي، خلال اختيار تخصصهم الجامعي في الحصول على وظائف قبل التخرج، مشيرين إلى أنهم أجروا مقابلات مع أكثر من جهة عمل، وحصلوا على عروض من بعضها.

فيما أكدت الطالبات والخريجات: شما العيدروس، وريم خالد، وأمنية محمد، وأريام أحمد، وفاطمة علي، أن معارض التوظيف الجامعي وفرت لهن فرصة التعرف إلى كيفية إجراء مقابلات العمل، وعرفن من خلالها كيفية التواصل مع الشركات العالمية، والمهارات المطلوبة في سوق العمل، وساعدتهن في اختيار تخصصات تحتاجها الدولة مستقبلاً.

من جانبه، قال مدير جامعة زايد، الدكتور رياض المهيدب، إن معارض التوظيف تستقطب اهتمام كل أطراف العملية التعليمية، وتحقق أحد أهم أهداف الجامعة بربط طلبتها بسوق العمل، فمن خلال المعرض تطرح المؤسسات والشركات فرصها الوظيفية، ويتعرف الطالب إلى الشركات الفاعلة في السوق، والتخصصات المناسبة لهم.

فيما أفاد نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة، الدكتور عارف سلطان الحمادي، بأن الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص المشاركة في معرض توظيف جامعة خليفة دائماً ما تبحث عن الطلبة المتميزين في مجالات تخصصهم، وقدرتهم على شغل مناصب تتطلب اتخاذ قرارات صعبة.

وأشار إلى أن طلبة الجامعة استفادوا كثيراً من المشاركة في دورة هذا العام، كونها تساعدهم على بدء مسيرتهم المهنية في مختلف القطاعات، والإسهام في بناء اقتصاد المعرفة في الدولة.

فيما قال مدير إدارة شؤون الطلبة في جامعة السوربون أبوظبي، عيسى الرئيسي، إن منتدى التوظيف «استرولاب» الذي تنظمه الجامعة سنوياً، يعكس التزامها بدعم الطلبة ليكونوا مستعدين للانتقال إلى مكان العمل، وتطوير مهاراتهم، وتعزيز ثقتهم من خلال التواصل مع أصحاب العمل والخبراء، فضلاً عن بناء جسر بين الجامعة ومنتسبيها والشركات.

جهات التوظيف

أكد مسؤولو توظيف في جهات حكومية وخاصة: محمد ناصر البلوشي، وأسامة فراج، ومها محمد، ونورا السعدي، أن المؤسسات والشركات تحرص على المشاركة في معارض التوظيف الجامعية، خصوصاً التي تقيمها جامعات معروفة بمستواها الأكاديمي وتصنيفها العالمي، حيث يحدد مستوى الجامعة وعدد طلباتها وتخصصاتها الأكاديمية حجم إقبال المؤسسات والشركات على المشاركة في معرضها التوظيفي، إذ تتم مقابلة الخريجين والطلاب المتوقع تخرجهم في الجامعات، لعرض الفرص الوظيفية المتاحة عليهم.