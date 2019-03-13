حاكم الشارقة يشهد إطلاق فئة "أفضل كتاب صامت عربي" بجائزة اتصالات لكتاب الطفل

المصدر: لندن -وام

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمس إطلاق فئة "أفضل كتاب صامت عربي" لجائزة اتصالات لكتاب الطفل، التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وترعاها شركة اتصالات، وذلك خلال جولة سموه في معرض لندن للكتاب الذي يقام خلال الفترة من 12 إلى 14 مارس الجاري.

وجاء الإعلان عن الفئة الجديدة في جناح إمارة الشارقة الممثل بهيئة الشارقة للكتاب المشارك في المعرض بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، الرئيس الفخري للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين .

وكشفت مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عن تفاصيل الفئة الجديدة .. مؤكدةً أنها تأتي بديلاً لفئة أفضل تطبيق إلكتروني، التي كانت قد استحدثتها الجائزة قبل عامين، حيث سيتم توزيع قيمة الجائزة البالغة 100 ألف درهم بواقع 40% للناشر و60% للرسام أو بالتساوي ما بين الرسام وصاحب الفكرة أو المؤلف.

وقالت العقروبي: " إن الكتب الصامتة تستمد قوتها وحضورها، بما تمتلكه من لغة بصرية، تفتح حدود التعبير الفني، وتطلق العنان لخيال الأطفال، نظراً لاختزالها رسائل توعوية، تقدم الكثير من القيم الإنسانية من خلال الصور والرسومات وتتيح للأطفال التعبير عنها وفق ما تمليه مخيلاتهم، مما يحفز الجانب الإبداعي لديهم، ومن هذا المنطلق أضفنا فئة " أفضل كتاب عربي صامت " والتي نسعى من خلالها إلى تشجيع مبدعي أدب الطفل على زيادة اهتمامهم بهذا النوع من الكتب " .

ويعكس إطلاق فئة الكتب الصامتة العربية "الكتب الخالية من الكلمات" توجهات المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، للارتقاء بصناعة الكتب المصورة، كونها قادرة على إطلاق العنان لمخيلات الأطفال واليافعين عبر الصور التي تسرد القصص، فضلاً عن تحقيقها شعبيةً واسعة بين القراء من جميع الأعمار.

وأكد عبد العزيز تريم مستشار الرئيس التنفيذي مدير عام اتصالات - المناطق الشمالية حرص "اتصالات" على دعم الجائزة سنوياً بفئاتها المستحدثة بما يسهم في استمرارية إنتاج كتب ذات جودة عالية للأطفال واليافعين، ويخدم مسيرة التنمية الثقافية والمعرفية التي تقودها الدولة .. لافتا إلى ترحيبهم بكل المقترحات التي يقدمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين بهدف تطوير الجائزة والارتقاء بها إلى مستويات أرفع.

وللمشاركة في الفئة الجديدة .. يشترط أن يكون المؤلفون والرسامون والفنانون المتقدمون لهذه الفئة من جنسية عربية، وأن تُقدَّم أعمالهم بواسطة دار نشر أو جهة مسجلة، وألا يكون الكتاب قد حصل سابقاً على أي جائزة محلية أو عربية أو عالمية قبل الموعد النهائي لتقديم المشاركات، وأن يكون عملاً أصلياً ورقياً وليس إلكترونياً، وأن يكون قد نشر عن طريق دار نشر أو مؤسسة مسجلة وألا يكون ذاتي النشر، ويحق للناشر في هذه الفئة تقديم أي عدد من الكتب دون تحديد، كما يشترط الاشتراك تقديم خمس نسخ من كل كتاب مشارك، وإرسالها عبر البريد مباشرةً إلى مكتب المجلس الإماراتي لكتب اليافعين.

يشار إلى أن جائزة اتصالات لكتاب الطفل انطلقت برعاية من شركة "اتصالات" وتنظيم المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، بهدف دعم صناعة كتاب الطفل في العالم العربي، والارتقاء به، وتكريم كتب الأطفال المميزة التي تتناول مواضيع معاصرة تثري أدب الطفل، إلى جانب تحفيز الناشرين والكتاب والرسامين للإبداع في مجال نشر كتب الأطفال الصادرة باللغة العربية.