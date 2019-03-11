7 شروط للحصول على بعثة "دائرة التعليم" للدراسة في الخارج .. تعرف إليها

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

حددت دائرة التعليم والمعرفة 7 شروط لحصول الطلبة على بعثة للدراسة في الخارج، مشيرة على أن هذا البرنامج للطلبة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة المتفوقين دراسيا في الصف 12 أو الملتحقين بالجامعات الموصى بها للالتحاق ببرنامج البكالوريوس في تخصصات توفرها جامعات رائدة خارج الدولة وتتطلبها عملية النمو والاستدامة في إمارة أبوظبي.

وأوضحت أن التقديم متاح إلكترونيا فقط عبر طريق الرابط https://scholarships.adec.ac.ae، ولن يتم النظر في الطلبات غير المستوفية للوثائق المطلوبة أو الطلبات المقدّمة بعد انتهاء فترة التقديم في 29 مارس الجاري.

طلبة الصف 12

1- أن يكون الطالب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة

2- أن لا يزيد عمر الطالب عن 24 عاماً

3- الحصول على معدل 85% فما فوق في الصف 11 والصف 12 أو ما يعادلها

4- الحصول على قبول أكاديمي مباشر (غير مشروط بلغة إنجليزية أو سنة تأسيسية) في إحدى الجامعات والتخصصات الموصي بها من قبل دائرة التعليم والمعرفة

5- اجتياز امتحان IELTS (أكاديمي) بنتيجة 5.5 فما فوق أو ما يعادلها

6- اجتياز امتحان EmSAT الرياضيات بنتيجة 1100 فما فوق

7- اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات المقررة للبرنامج

طلبة الجامعات:

1- أن يكون الطالب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة

2- أن لا يزيد عمر الطالب عن 24 عاماً

3- أن يكون الطالب قد أنجز 30 ساعة دراسية معتمدة (وقت التقديم للبرنامج) في إحدى الجامعات والتخصصات الموصي بها من قبل دائرة التعليم والمعرفة.

4- بالنسبة للطلبة المسجلين في كلية الطب والعلوم الصحية ينبغي عليهم إتمام سنة دراسية كاملة على الأقل في التخصص

5- ألا يقل المعدل التراكمي عن 3.0 من 4.0 أو ما يعادله

6- اجتياز امتحان IELTS (أكاديمي) بنتيجة 5.5 فما فوق أو ما يعادلها

7- اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات المقررة للبرنامج