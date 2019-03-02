طالب يبتكر منصة إلكترونية للدروس الخصوصية بأسعار مقبولة

المصدر: إعداد : عمرو بيومي

ابتكر الطالب المواطن ناصر علي الحوسني، الذي يدرس تخصص علوم الكمبيوتر في جامعة الإمارات، منصة إلكترونية لمساعدة الطلبة في الحصول على دروس خصوصية عبر الإنترنت بأسعار مقبولة، أطلق عليها اسم «تقوية»، وحصل من خلالها على المركز الأول في فئة علم الروبوت والإلكترونيات في مسابقة مبتكر 2019 التي تنظمها دائرة التعليم والمعرفة.

وتفصيلاً، قال الحوسني، لـ«الإمارات اليوم» إن ابتكاره يهدف إلى محاربة استغلال المعلمين للفترات التي تسبق الامتحانات، ومضاعفة الأسعار، حيث تتيح المنصة للطلبة والمعلمين التسجيل فيها عبر أي من تطبيقات المراسلة مثل «واتس أب»، و«تلغرام»، و«فايبر» وغيرها، من خلال إضافة رقم المنصة كجهة اتصال، بحيث يحدّد الطالب المادة التي يريد تلقي درس مدفوع الأجر فيها، ويتلقى عروض الأسعار من المعلمين، ويقارن ويختار في ما بينها، وفقاً لإمكاناته، ليبدأ تلقي حصص التقوية عبر الإنترنت.

وأوضح أن المنصة تضم فئتين للتسجيل، طلبة ومعلمين، الأولى تتيح للمعلمين تسجيل بيناتهم، والثانية يقوم الطالب باختيار تطبيق المراسلة المفضل لديه، وإضافته كجهة اتصال لبدء التسجيل، وبعدها ستظهر له قائمة بالموضوعات للاختيار من بينها اعتماداً على مستواه التعليمي، حيث سيُطلب منه تدوين نوع المساعدة التي يحتاجها، مشيراً إلى أن المنصة ستقوم بعرض الطلب على جميع المعلمين المتاحين عبر الإنترنت، ستبدأ ملفات المعلمين بالظهور على هاتف الطالب ليختار من بينها.

وأضاف الحوسني: «سيتم توجيه الطالب إلى جلسة سبورة على الإنترنت على الموقع الإلكتروني، حيث سيلتقي معلمه ويبدأ التعلم منها مباشرة، مشيراً إلى أن المنصة مكان آمن للجميع، حيث تتميز جلساتها التعليمية بأنها متاحة طوال اليوم».