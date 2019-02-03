10 إجراءات احترازية في المدارس لمواجهة الأمطار .. تعرف إليها

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أكدت مدارس حكومية وخاصة في أبوظبي، توفير 10 إجراءات احترازية، تجنباً للحوادث الناجمة عن هطول الأمطار منذ الصباح، وما تشكله من أخطار محتملة على سلامة الطلاب والعاملين في المدارس، وذلك من خلال تفعيل خطة الاستعداد للأمطار، التي تلتزم بها كل المدارس العاملة في الإمارة.

وتفصيلاً أوضح مسؤولون بمدارس حكومية وخاصة، محمد الإتربي، ومحمد غازي، وسلوى ناظم، وأميمة الحسن، ونادرة محمد، أشواق البلوشي، وفاطمة الزعابي، لـ "الإمارات اليوم" أن الإجراءات التي يتم اتباعها في حال هطول الأمطار وفقاً لخطة المطر، تهدف إلى ضمان أمن وسلامة الطلبة والعاملين في مدارس الإمارة، مشيرين إلى أن خطط مواجهة الأمطار والظروف الجوية الصعبة المتبعة في المدارس تحصر المخاطر التي تصاحب المطر وسوء الأحوال الجوية في ثماني حالات، تتضمن: زيادة مخاطر الانزلاق، والخلل في تقدير مسافات توقف الحافلات، وتساقط معدات من مناطق مرتفعة، والمخاطر الكهربائية، والتأثير في التربة، ما قد يشكل الانزلاقات وتصدعات المباني، إضافة إلى تعطل المركبات في تجمعات المياه، وتقليل مدى الرؤية الأفقية، وتشكل السيول والمجاري المائية في الأودية.

وأكدوا على أن الإجراءات الوقائية التي يمكن اتباعها للحفاظ على سلامة الطلبة والعاملين في المدارس تشمل التأكد من وجود الهيئة التمريضية أثناء هطول الأمطار، وتوافر جميع معدات الإسعاف الأولي، والاتصال بأولياء الأمور وإخبارهم بالمستجدات، وتسجيل متطوعين من المدرسين والعاملين في المدرسة لمساعدة المركبات العالقة أو حالات الطوارئ، بجانب توفير مكان آمن لتجميع الطلاب أثناء الأمطار الشديدة، وإطفاء جميع الأجهزة الكهربائية غير الضرورية، والاتصال بالهيئات ذات العلاقة في حال الطوارئ.

وتضمنت بقية الإجراءات الاحترازية: وقوف الحافلة بجوار الرصيف عند صعود ونزول الطلاب، والتأكد من صلاحية الحافلات من حيث جودة الإطارات والمرايا الجانبية وماسحات الزجاج وإشارات التنبيه للوقوف، وتوخي مشرفي الحافلات الحذر عند صعود ونزول الطلاب والبقاء قرب المباني المدرسية عند اللزوم وعند توقع إخلاء المدرسة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكدت المدارس حرصها على توفير أقصى درجات الأمن والسلامة للطلبة والعاملين في المدارس، من خلال توفير الإجراءات الاحترازية تجنباً للمخاطر الناجمة عن هطول الأمطار أو الرياح الشديدة التي تصاحبها، وما تشكله من أخطار على سلامة الطلبة والعاملين في المدارس.