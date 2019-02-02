مواطنة تُطلق طائرة بدون طيار لإطفاء الحرائق بالليزر

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

ابتكرت الطالبة المواطنة، شوق بن شمل، طائرة بدون طيار تعمل بالطاقة الشمسية، تكشف عن الدخان، وتعمل على إطفاء الحرائق في المواقع التي يصعب الوصول إليها، باستخدام بندقية ليزر تقذف كرات من المركّبات الكيماوية المضغوطة.

وشاركت شوق بابتكارها ضمن برنامج «سفراء بالعلوم نُفكر»، خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل، وفازت بجائزة اختيار الجمهور لأفضل ابتكار في الملتقى.

وأوضحت شوق لـ«الإمارات اليوم» أن الطائرة تقذف كرات الإطفاء التي تحوي رغوة ثاني أكسيد الكربون، على الأماكن المستهدفة، لمساعدة رجال الإطفاء على تنفيذ أفضل لعملية إطفاء الحرائق، والوصول إلى المناطق التي تشكّل خطراً على العنصر البشري، كما يمكن استخدامها في عمليات المسح والمراقبة للمنشآت الصناعية لإنذار السلطات في حالة الكشف عن الدخان.

وأضافت: «الطائرة مصنوعة من الكربون الفايبر لخفّته وصلابته، بجانب تحمله درجات الحرارة المرتفعة، ومزوّدة بنظام تحكم عن بُعد، وفيها جهاز تتبع لتحديد الأماكن بدقة، كما أنها مزوّدة بكاميرا عالية الدقة لتصوير الأماكن من كل الاتجاهات، ونظام قوي للإرسال والاستقبال لا يتأثر بالعوامل الجوية، مثل كثافة الدخان أو العواصف الرملية والأمطار الشديدة، بالإضافة إلى بطارية كهربائية يمكنها الطيران مدة طويلة، كما أنها تعمل بالطاقة الشمسية».

وأشارت شوق إلى أن الطائرة هي الأولى من نوعها التي تقوم باستخدام الليزر في الإطفاء، لدقة التصويب، كما يمكن تزويدها بأكثر من قاذف ليزر لرفع كفاءة الإطفاء، وتقليل زمن إنجاز المهام، لافتة إلى أنها حصدت من خلال هذا الابتكار جائزة اختيار الجمهور لأفضل ابتكار في ملتقى تبادل الابتكارات بمجال المناخ (كليكس)، والمركز الثاني على مستوى الدولة في مسابقة «بالعلوم نفكر».