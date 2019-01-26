طالب يبتكر معلماً «روبوتاً» لأصحاب الهمم

المصدر: إعداد : عمرو بيومي

ابتكر الطالب بالصف الحادي عشر، في المدرسة الدولية للفنون والعلوم، فهد أيوب العوضي، معلماً آلياً (روبوتاً) لتعليم الطلبة أصحاب الهمم الذين يعانون صعوبات في التعلم، إضافة إلى الطلبة المصابين بالتوحد، العلوم المختلفة والرياضيات، ويتيح لهم اكتساب المهارات الضرورية، بطريقة تفاعلية غالباً ما تفتقر إليها أدوات التعليم التقليدية.

وقال الطالب لـ«الإمارات اليوم»: «ابتكرت جهازاً آلياً (روبوتاً) لمساعدة المعلم في تعليم الطالب من أصحاب الهمم، ويتضمن الجهاز برنامجاً يمكن أن يسجل فيه المعلم المنهج المقرر في مادة معينة بصوته، بشكل مفصل وبشرح مبسط، حتى يتمكن الطالب من أصحاب الهمم فهمه عند الاستماع إليه بمفرده، إذ يستطيع اختيار الدرس الذي يستهدف تعلمه عن طريق أزرار معينة في الجهاز».

وأضاف أنه غذى الروبوت بدروس ثلاث مواد هي اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، للصف الثالث، لافتاً إلى أنه يمكن تعبئة ذاكرة الروبوت بعدد كبير من الدروس لصفوف دراسية مختلفة.

ولفت إلى أنه استلهم فكرة الروبوت من حالة أحد الطلبة في مدرسته كان كثير الحركة وعديم التركيز، ما أثر بشكل سلبي في تحصيله الدراسي، لذلك أقدم على تنفيذ فكرة الروبوت المعلم لمساعدة هذا الطالب ونظرائه في الدراسة.

وقال والد الطالب فهد أيوب إنه شارك بهذا المشروع في مسابقة المبتكر الإماراتي التي نظمتها جامعة حمدان بن محمد الذكية، وحصل على الميدالية الذهبية، إضافة إلى أنه من بين 11 طالباً إماراتياً ينتسبون إلى مؤسسة الإمارات للموهوبين.