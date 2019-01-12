جامعة عجمان تُطلق برامج تعتمد على الذكاء الاصطناعي

المصدر: محمد الرفاعي - عجمان

كشفت جامعة عجمان عن نيّتها طرح برامج تدريسية جديدة في الماجستير والدكتوراه، ودمج عدد من الكليات والتخصصات بداية العام الدراسي المقبل، مشيرة إلى أنها تعتمد في تدريس جميع المناهج بالكليات على الأنظمة الذكية، إضافة إلى أنها بصدد تطوير مركز للابتكار والذكاء الاصطناعي يقوم بتطوير الشركات الناشئة.

وقال مدير الجامعة، كريم الصغير، لـ«الإمارات اليوم»، إن الجامعة ستطلق مجموعة من التخصصات خلال العام الدراسي المقبل في مجال الذكاء الاصطناعي، لتكون من أوائل الجامعات التي تحتضن هذا التخصص في الدولة، وذلك لمواكبة التطورات الجديدة على مستوى العالم، لافتاً إلى أن هناك أيضاً برامج تدريسية سيتم الإعلان عنها في بداية العام المقبل، وجارٍ اعتمادها من قبل الجهات المختصة، وهي دكتوراه في إدارة الأعمال، وماجستير في الذكاء الاصطناعي، وماجستير في طب الأسنان متخصص في معالجة الأطفال.

وبيّن أن الجامعة وضعت خططاً لدمج مجموعة من الكليات والتخصصات التي كانت بعيدة عن بعضها ومتفرقة، إذ سيتم وضع التخصصات التي لها المسميات نفسها وتشترك في بعض المواد التدريسية في كلية واحدة، حتى يتمكن الطالب من أخذ المحاضرات في مكان واحد بدلاً من التنقل بين الأقسام والكليات، مشيراً إلى أن الجامعة استحدثت في كلية الطب أنظمة حديثة، واستقطبت معدات عالية المواصفات تمكن الطلبة من تعلم الأساليب الطبية بطرق مبتكرة وحديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وتابع أن الجامعة تحتضن مركزاً للابتكار، وسيتم تطويره خلال العام الجاري، ليصبح مرجعاً للشركات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن هذا المركز قدم المشورة لـ24 شركة ناشئة، وأسهم في نجاح أعمالها.

وأوضح أن الجامعة تعمل من خلال برامجها التدريسية على أن تكون من أهم الجامعات في الدولة والعالم العربي، لافتاً إلى أن من أهم التحديات التي تواجههم المنافسة القوية بالتعليم وأساليب التدريس في الجامعات.