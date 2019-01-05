بدء التسجيل في مساقات «جسر جامعة زايد التعليمي الافتراضي»

المصدر: إعداد: أمين الجمال

أعلنت جامعة زايد، فتح باب التسجيل في المساقات التعليمية الإلكترونية ضمن منصة «جسر جامعة زايد التعليمي الافتراضي» (VABP)، والتي تضم مساقات قصيرة مكثفة، متاحة لكل من يرغب في إثراء معارفه، وتعزيز مساره المهني، حسب ما ورد بحساب الجامعة على «تويتر»، وأتاحت الجامعة التسجيل لطلبة المرحلة الثانوية لمتابعته قبل الالتحاق بالجامعة. وأفادت الجامعة بأن المنصة تحمل اسم المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتعتبر رافداً تعليمياً للإرث الثقافي والتعليمي للقائد المؤسس، وانعكاساً لجهوده في ترسيخ العلم وجعله حقاً للجميع في الإمارات، وتركز المنصة على خمسة مساقات هي أساسيات تقنية المعلومات، والإدارة، والتمويل، وريادة الأعمال، والبرمجة.

وأوضحت أن المساق التعليمي الواحد يتفرع إلى أربع وحدات تعليمية تسلسلية، بحيث تشمل الوحدة الأولى تعريفات أساسية عامة، ونبذة تعريفية حول إدارة المشروع، بينما تغطي الوحدة الثانية الجوانب المعرفية الخاصة بتكامل المشروع، ونطاقه والمدة الزمنية المطلوبة لإنجازه، وتسلط الوحدة الثالثة الضوء على الجوانب المعرفية المتعلقة بالتكلفة المادية، وجودة المشروع والموارد البشرية اللازمة له، وأخيراً تتعرض الوحدة الرابعة والأخيرة للجوانب المعرفية الخاصة بأمور التواصل والمخاطر والتوريد.

وأوضحت الجامعة أنها طرحت في الدورة الأولى للمشروع مساقين دراسيين، هما دورة في إدارة المشروعات، ودورة تأسيسية في قواعد اللغة الإنجليزية، وأضافت ثلاثة مساقات تشمل دورات تمهيدية في التمويل وريادة الأعمال، والبرمجة، ومقدمة لدورات تقنية المعلومات.