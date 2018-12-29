تدريب 400 ممرض مدرسي على المهارات السريرية

المصدر: إعداد : عمرو بيومي

نظمت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، بالشراكة مع دائرة التعليم والمعرفة، دورة تدريبية لممرضي الصحة المدرسية، لتزويدهم بأحدث المعلومات والمهارات السريرية الضرورية لعملهم كممرضين في المدارس الحكومية في أبوظبي.

اعتمدت الدورة من دائرة الصحة في أبوظبي بما يعادل 28 ساعة تعليم مستمر.

وأوضحت «صحة» أن مدة الدورة خمسة أيام، وتقام في كل من أبوظبي والعين، بحضور 400 ممرض وممرضة صحة مدرسية.

وقالت مسؤولة الصحة المدرسية في «صحة»، ناهدة سلامة، إن الدورة ركزت على الرعاية التمريضية اللازمة للعناية بالطلبة الذين يعانون الأمراض المزمنة.