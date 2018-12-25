4 طالبات هندسة يبتكرن طريقة لقياس نسبة الانحراف في البنايات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حققت أربع طالبات، من كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، ابتكاراً نوعياً، يتعلق بقياس نسبة الميل في البنايات، عن طريق معايرة الكاميرات الرقمية، واستخدامها لالتقاط صور تفيد في التحقق من وجود انحراف في الهياكل الخاصة بالبنايات. وأشارت الطالبة خولة المزروعي إلى أن المشروع يركز على تصميم منهجية وإطار عمل، يستخدمان تقنيات المسح التصويري الرقمية في المراقبة الدقيقة للهياكل الهندسية، للكشف عن تشوهات العديد من البنايات، إذ أظهرت النتائج الأولية للمشروع فاعليته في تصوير المباني، التي تتضمن انحناء عن طريق الكاميرات المعايرة، ومعرفة أماكنه وحساب نسبته فيها. وأضافت: فكرة المشروع بدأت من اطلاعنا على المشكلات التي تؤدي لحدوث تشوهات وعيوب في المباني، ما دفعنا للبحث أكثر بمساعدة الدكتور موفق غنما، وهو أستاذ في قسم الهندسة المدنية بالجامعة، والمشرف على المشروع، حول أسبابها، ووضع التدابير الوقائية لتلافي حدوثها، ومحاولة قياسها، وإذا أمكن معالجتها.