%76 من مدارس أبوظبي الخاصة توفر للطلبة حماية «جيـــدة» و«مميزة»

المصدر: عمرو بيومي ــ أبوظبي

أظهرت نتائج السنة الأولى من الدورة الخامسة لبرنامج «ارتقاء» لتقييم أداء المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي تحقيق 79 مدرسة من أصل 103 مدارس (76% من المدارس المقيّمة) تقديراً من «جيد» إلى «مميز»، وذلك في معيار جودة حماية الطلبة ورعايتهم وتقديم الإرشاد والدعم لهم، فيما أفادت دائرة التعليم والمعرفة بأن إدارة التفتيش والرقابة تواصل عمليات التقييم لبقية المدارس الخاصة داخل إمارة أبوظبي خلال العام الدراسي 2018/‏‏‏2019 للانتهاء من الدورة الخامسة في يونيو 2019.

وبيّنت تقارير تقييم المدارس الصادرة عن الدائرة حصول 14 مدرسة على تقييم مميز في معيار جودة حماية الطلبة ورعايتهم وتقديم الإرشاد والدعم لهم، و16 مدرسة على تقدير جيد جداً، و49 مدرسة على تقدير جيد، و20 مدرسة على تقدير مقبول، وأربع مدارس على تقدير ضعيف.

وأشارت الدائرة على موقعها الرسمي إلى أن برنامج «ارتقاء» صُمِّم لتقييم أداء المدارس ليكون مصدراً مهماً لإداراتها، إذ يتم تقديم توصيات تهدف إلى تحسين مستواها، من أجل مساعدتها في تطوير خططها وتطوير أدائها، وذلك ضمن تقرير البرنامج الذي يقدم للمدرسة بعد انتهاء عملية التقييم، متضمناً شرحاً مفصلاً عن جوانب القوة وتلك التي تحتاج إلى تحسين.

وأكدت الدائرة أن أعمال التقييم في برنامج «ارتقاء» تهدف إلى دعم الإدارة المدرسية، حيث أنه - وفقاً للبرنامج - يتعين على كل مدرسة إجراء تقييم ذاتي لتحديد ما تحتاج إليه من الأعمال والإجراءات للنُهوض بأدائها، من خلال مراجعة وتقييم أداء كل مدرسة على حدة، من قبل فرق تضم مقيّمين مستقلين وذوي خبرة مرموقة، بشكل دوري، لتقييم مدى فاعلية التقييم الذاتي. كما يعمل المقيّمون بشكل مهني مع المدارس، وتؤخذ آراء الطلبة وأولياء الأمور في الحسبان عند اتخاذ قراراتهم المهنية حول أداء المدرسة.

مقياس التقييم

أفادت دائرة التعليم والمعرفة بأن فرق التقييم تستخدم مقياساً يتكوّن مـن ستة مستويات للجودة عنـد إصدار الأحكام علـى جـودة كل معيار مـن معايير الأداء في المدرسة، ليتم بناءً على ذلك تحديد جودة الأداء في المدرسة ككل، حيث يشير معيار «مميز» إلى جودة أداء تفوق كثيراً التوقعات المنتظرة من كل مدرسة، ويشير معيار «جيد جداً» إلى جودة أداء تفوق التوقعات المنتظرة، ومعيار «جيد» إلى جودة أداء تلبي التوقعات، وهو المستوى المطلوب من كل مدرسة تحقيقه. ويشير معيار «مقبول» إلى جودة أداء تلبي الحد الأدنى مـن التوقعات، ومعيار «ضعيف» إلى جودة أداء أدنى من التوقعات، ومعيار «ضعيف جداً» إلى جودة أداء أدنى كثيراً من التوقعات.

• برنامج «ارتقاء» صُمِّم لتقييم أداء المدارس ليكون مصدراً مهماً لإداراتها.