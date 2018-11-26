تعطيل المدارس الحكومية في المناطق الجبلية والأودية واستمرارها في مدينة رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

قال مدير مؤسسة مواصلات الإمارات في فرع رأس الخيمة عبيد البريكي لـ ’’الإمارات اليوم’’ إن المؤسسة تواصلت مع جميع المدارس الحكومية للتأكد من تعطيل أو استمرار الدوام الدراسي، حيث قررت جميع المدارس القريبة من المناطق الجبلية والأودية تعطيل الدوام الدراسي صباح اليوم نتيجة للأحوال الجوية الغير مستقرة، فيما قررت المدارس الحكومية في مدينة رأس الخيمة والتي لم تشهد أضرار نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة استمرار الدوام الدراسي.

وأوضح أن جميع الحافلات قامت بتوصيل الطلبة للمدارس التي قررت استمرار الدوام الدراسي بشكل آمن، وأنه الحافلات سلكت مسارات أمنة بعيدا عن تجمع مياه الأمطار للحفاظ على سلامة الطلبة