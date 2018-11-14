1000 طالب في جامعة زايد يدرسون برامج الأمن السيبراني والفحص الجنائي

المصدر: أمين الجمال - دبي

أفاد مدير جامعة زايد، الدكتور رياض المهيدب، بأن 1000 طالب وطالبة يدرسون في الجامعة برامج أكاديمية في مجال الأمن السيبراني والفحص الجنائي، مضيفاً أن الجامعة طورت على مدى الأعوام القليلة الماضية عدداً من هذه البرامج، مع التركيز على الفحص الجنائي الرقمي، وتحظى هذه البرامج، وبرامج كلية الابتكار التقني كافة في مرحلة البكالوريوس، باعتماد أكاديمي دولي من منظمة «آبيت»، إحدى أهم هيئات الاعتماد الأكاديمي على مستوى العالم، في مجالات الهندسة والعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وعلوم الكمبيوتر.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية، أمس، لأعمال المؤتمر الدولي الـ19 لأنظمة معلومات هندسة الإنترنت «وايز 2018»، الذي تنظمه كلية الابتكار التقني بالجامعة، لأول مرة بالشرق الأوسط، في دبي، ويستمر حتى الخميس 15 نوفمبر الجاري، ويشارك في المؤتمر أكاديميون وباحثون وخبراء ميدانيون من الصين وأستراليا والمملكة المتحدة واليابان، ونيوزيلندا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا، والبرازيل وفرنسا وألمانيا والهند، والسويد والولايات المتحدة الأميركية وغيرها.

ويهدف المؤتمر إلى توفير ملتقى دولي للباحثين والمهنيين والممارسين في المجال الصناعي، لتبادل المعرفة والرؤى في مجال تقنيات المعلومات والمنهجيات الحديثة والتطبيقات، وذلك لتعزيز مجال هندسة الإنترنت في عصر «البيانات الكبيرة» والذكاء الاصطناعي.

وأكد المهيدب أن مؤتمر «وايز» أثبت على مرّ السنين أنه منتدى دولي نشط، يهتم بالباحثين والمتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمتخصصين في المجال الصناعي، الذين يجتمعون لتبادل المعارف والنتائج والرؤى في مجال تقنيات الويب السريعة النمو والأساليب والتطبيقات.

ولفت إلى أن الجامعة تتطلع إلى أن تكون كلية الابتكار التقني، منظِّمة المؤتمر، ضمن كليات تقنية المعلومات التي تحظى بتقدير كبير في المنطقة، على أساس جودة البرامج والمختبرات التي تقدمها، وارتفاع مستوى الطلبة الذين يتخرجون فيها، وجودة الأبحاث التي تجريها.

وأضاف أن البرامج الأكاديمية التي تقدمها كلية الابتكار التقني في تقنية المعلومات، تشمل تقنيات أمن وشبكات المعلومات، والأعمال الذكية، وتقنيات الويب والتطبيقات النقالة، وحوسبة المشروعات، وهي تقدم للطلبة آخر التطورات في مجالات الأمن.