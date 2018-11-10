طالبتان تبتكران جهازاً لصناعة الحبال من علب البلاستيك

المصدر: إعداد: أمين الجمال

ابتكرت طالبتان من مدرسة رقية للتعليم الثانوي جهازاً يساعد على صناعة أحبال متينة متعددة الأغراض، من علب بلاستيكية، تستخدم في سحب السيارات وربط الأمتعة، وذلك باستخدام آلة صغيرة الحجم للتقطيع ومسدس شمع، ويمكن استخدام هذه الآلة نفسها لصناعة مكانس للتنظيف.

وقالت الطالبتان اليازية طارق، وسارة عبدالله، لـ«الإمارات اليوم»، إن المشروع الذي نفذتاه يهدف إلى زيادة الوعي ونشر ثقافة البيئة المستدامة، وإعادة تدوير النفايات، والمحافظة على الموارد، وتقليل الاستهلاك والمخلفات وحماية الأراضي الزراعية وأماكن رمي المخلفات، فضلاً عن حماية البيئة من المواد والانبعاثات السامة، وإعادة تصنيع منتجات جديدة دون الحاجة إلى المواد الأولية الطبيعية لصناعتها.

وأضافتا أن فكرة المشروع جاءت بهدف المحافظة على البيئة، وتقليل استهلاك المنتجات الضارة بالبيئة، مؤكدتين أن ما تقوم به وزارة التربية والتعليم والمناطق التعليمية على مستوى الدولة من دور كبير للاهتمام بالطالب الإماراتي يسهم في رفد الميدان التربوي بالعديد من المبادرات والرعاية التكنولوجية والمبادرات المبتكرة.

وأشارتا إلى أنهما استفادتا بشكل كبير من مشاركتهما بهذا المشروع في معرض العلوم والتكنولوجيا، الذي نظمته الوزارة في دبي خلال شهر فبراير الماضي، إذ نافس مشروعهما عدداً من المشروعات المشاركة في المعرض، مؤكدتين أن ملاحظات لجنة التقييم كانت مفيدة، وستأخذانها في الحسبان لتطوير مشروعهما.

وذكرتا أنهما تسعيان لتعزيز قدراتهما لتصبحا قادرتين على تحمل المسؤولية، والمشاركة بفاعلية في تحقيق توجهات الدولة بأن تكون رائدة في العلوم والمجالات العلمية الأخرى.