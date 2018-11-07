«التربية» تطالب المدارس بتحديد جاهزيتها للاختبار الإلكتروني TIMSS

المصدر: أمين الجمال - دبي

طالب قطاع العمليات المدرسية بوزارة التربية والتعليم، 249 مدرسة حكومية على مستوى الدولة، بتأكيد جاهزيتها لتطبيق الاختبار التدريبي الإلكتروني TIMSS بها، للصفين الرابع والثامن.

جاء ذلك في رسالة وجهها، أخيراً، قطاع العمليات إلى المدارس المستهدفة، لتعبئة الاستمارة المرفقة بالرسالة وفق البيانات الواردة لقياس مدى كفاءة المدارس لتطبيق الاختبار، في موعد أقصاه يوم غد الخميس.

وتضمنت الاستمارة المرفقة تحديد عدد الشعب في الصفين الرابع والثامن بكل مدرسة، وعدد الطلبة بهما، إضافة إلى عدد الأجهزة في مختبرات الحاسوب، وتحديد ما يعمل منها بكفاءة، فضلاً عن توضيح تحديات تطبيق الاختبار التدريبي الإلكتروني TIMSS، والحلول المقترحة لهذه التحديات، مع توضيح الإشارة إلى أقرب مدرسة مهيأة لتطبيق الاختبار.

ويقيس معدل نتائج امتحان (TIMSS) مدى توافر المعرفة والمهارات العملية في الرياضيات والعلوم لطلاب الصف الرابع والثامن.