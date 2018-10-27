200 مشروع تتنافس على الفوز بـ «العالم الإماراتي»

المصدر: في الميدان

يختتم، اليوم، الأسبوع الوطني للعلوم، الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم في 21 أكتوبر الجاري، فعالياته بمدرسة رقية للتعليم الثانوي في الشارقة، وشهد تحديد 24 مجالاً للبحوث العلمية للتنافس بين الطلبة في المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذي ستنظمه الوزارة من 31 يناير حتى الرابع من فبراير المقبلين، ويشارك فيه أفضل 200 مشروع من بين 360 مشروعاً ترشحها مختلف المجالس التعليمية للتأهل لمرحلة التصفيات النهائية، وستقيم لجنة من الخبراء المشروعات لاختيار الفائز بلقب «العالم الإماراتي الشاب 2019».

وشمل الأسبوع الوطني للعلوم عدداً من الفعاليات العلمية المختلفة، وورشاً تدريبية للطلبة ومحاضرات وندوات، وأفكاراً ومشروعات ابتكارية، وزيارات علمية لمختلف المراكز البحثية الرائدة في الدولة، وشارك فيه مدارس نطاق (4) لعرض مشروعات الطلبة.

وذكرت الوزارة، على حسابها على «تويتر»، أن الأسبوع الوطني يسهم في تحفيز الطلبة على المشاركة بأفكارهم ومشروعاتهم العلمية، مؤكدة حرصها على إعداد جيل رائد من الناشئة الإماراتيين، الذين لديهم شغف بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي، ويمتلكون القدرات الفكرية الملائمة لقيادة التغيير نحو اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة. وأفادت الوزارة بأنها ستطلق مسابقة «فكرتي» لطلبة رياض الأطفال والحلقة الأولى، لعرض أفكارهم الابتكارية الوليدة على مختصين لتقييمها على أسس تنافسية، وفق عدد من المعايير تشمل مستوى الابتكار في الفكرة، وإمكانية تطبيقها، فضلاً عن أصالتها وقيمتها، ومن ثم يتم تكريم الطلبة الذين قدموا أفضل الأفكار الابتكارية.