"هورايزن" تكرم طالباً من المتفوقين في تحدي القراءة العربي

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

كرمت مدرسة هورايزن البريطانية الطالب في السنة الرابعة، ياسين سالم، لإنجازه الثقافي المتميز بعد أن نافس في النسخة الأخيرة لمسابقة "تحدي القراءة العربي" في دبي. وقامت إدارة المدرسة بتسليم ياسين جائزةً تقديرية إلى جانب شهادة اعتزاز لإنجازه الأدبي الاستثنائي في تاريخ المدرسة.

واعتبرت إدارة مدرسة "هورايزن" الإنجليزية، التي تتُبع المناهج البريطانية في دبي، ما قدمه الطالب ياسين نموذجاص يحتذى من بقية الطلبة، خاصة أن المدرسة تشجع القراءة، وتمنح شهادات تقديرية للمتفوقين فيها بشكل دوري. وخلال هذا العام، شارك 12 طالباً من طلّاب المدرسة في مسابقة "تحدي القراءة العربي" السنوية، والتي كان ياسين واحداً من الذين وصلوا لقائمة الـ 46 فيها متفوقاً على 350 ألف مشارك من مختلف البلاد العربية.

وقال مدير مدرسة "هورايزن" الإنجليزية، إيان والاس: "نفخر في المدرسة بالجهود التي بذلها طلابنا الـ12 المتأهلون إلى تحدي القراءة العربي، بما فيهم الطالب ياسين الذي أثمر جهده الدؤوب في تحقيقه لهذا الإنجاز الكبير في المسابقة. وبالنظر إلى مستويات المشاركة الكبيرة من مختلف أرجاء المنطقة العربية، فإن نجاحه بالتأكيد يستحق الثناء الكبير. نعمل دوماً لتشجيع طلابنا على متابعة شغفهم، ونسعى لتأمين الفرص الملائمة لتحصل مواهبهم على العناية المثالية التي تبني قدراتهم وثقتهم بنفسهم مع الوقت".

وتعتبر عمليّة التأهل إلى "تحدي القراءة العربي" إنجازاً بحد ذاتها، إذ يتطلب التأهل للمرحلة الأولى قراءة 50 كتاباً باللغة العربية ومن ثم تلخيص محتوياتها في 10 صفحات. ومع أكثر من 107,500 طالب يتنافسون في دبي وحدها للوصول إلى القمة، نجح ياسين بفضل إصراره وعزيمته في تجاوز جميع مراحل التحدي، والتي تضمنت أيضاّ مناقشة الكتب مع اثنين من الحكام في كل مستوى. ويُذكر من العناوين الأدبية المندرجة في المسابقة كل من "الأخطبوط الراقص"، و"هدية من جارنا"، و"اعتدت على الغضب بسرعة".