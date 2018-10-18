منح دراسية للمتفوقين في «نجاح أبوظبي 2018»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت اللجنة المنظمة لمعرض «نجاح أبوظبي 2018»، أن الدورة الـ12 للمعرض ستشهد تخصيص منح دراسية للطلبة المتفوقين من جامعات مشاركة، لافتة إلى أن المعرض سيستضيف خبراء ومرشدين أكاديميين، للرد على استفسارات الطلبة الراغبين في الدراسة خارج الدولة، ويقدمون لهم المشورة وأفضل النصائح العلمية والحياتية.

وتنطلق فعاليات المعرض في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري إلى 2 نوفمبر المقبل، بالشراكة مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ودعم وزارة التربية والتعليم، بمشاركة 165 جامعة، من 20 دولة تقدم 5000 تخصص.

وأفادت اللجنة بأن الجامعات المشاركة تعرض منحاً دراسية للطلبة المتفوقين، تراوح قيمتها بين 30 و90 ألف درهم، وفقاً لنظام المنح في كل جامعة، فيما تقدم بعض الكليات والمعاهد خصومات تصل إلى 40%، من قيمة المصروفات الجامعية.

وتتضمن قائمة الجامعات المانحة: كلية دبي الإسلامية للصيدلة (أول كلية إسلامية لتدريس الصيدلة للفتيات)، والتي تتيح فرصاً للعمل بعد الدراسة، وجامعة ميدلسيكس دبي، التي ستوفر منحاً دراسية للطلبة المتفوقين، تصل قيمتها إلى 90 ألف درهم، وجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، وكلية الخوارزمي.

كما تشمل قائمة الجامعات العالمية، التي ستوفر منحاً دراسية للطلبة المتفوقين خلال المعرض: كلية ليكهاد الكندية، التي ستخصص منحاً بقيمة 30 ألف دولار كندي، للطلبة غير الكنديين، الجدد أو المحوّلين من كليات دولية أخرى، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام الطلبة للتعرف إلى منحة فولبرايت، همفري التي تقدمها السفارة الأميركية سنوياً للطلبة المواطنين في الجامعات الأميركية المرموقة.