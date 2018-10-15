جامعة الغرير تعزز مكانتها الأكاديمية بنشاطات متعددة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شاركت جامعة الغرير في مؤتمر القيادة الإدارية واستشراف المستقبل بالتدريب والتعليم الذي نظمه الاتحاد العربي للتدريب والتعليم الموازي في جامعة الشارقة، بحضور الشيخة الدكتورة رشا بن أحمد بن سلطان القاسمي التي أشادت بطلاب قسم الماجستير بكلية القانون وحضورهم الكثيف والمتميز، حيث تم عرض تجربة جامعة الغرير في مجال الدراسات العليا.

وقدم نائب عميد كلية القانون، الدكتور إبراهيم بن داود ورقة علمية في المؤتمر تناولت موضوع "دور القيادة الإدارية في تفعيل أدوات الاستشراف المستقبلي في مجال التعليم العالي".

ومن جهة اخرى أقيمت الأسبوع الماضي فعالية اليوم العالمي للمعلم الذي نظمتها كلية التربية والعلوم الانسانية بجامعة الغرير، وبحضور رئيس الجامعة، الدكتور باسم الذهبي، وجمع من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية وضيوف الجامعة والطلاب.

وأكد رئيس الجامعة خلال الكلمة الافتتاحية على أهمية هذه الفعالية والدور الكبير الذي يقوم به المعلم في بناء الأجيال وصناعة المستقبل والارتقاء بالمجتمع. وقد اختتم الدكتور الذهبي كلمته بتهنئة المعلمين وحثهم على المثابرة والعمل الدؤوب.

وقد افتتحت الفعالية بكلمة رئيس قسم التربية، الدكتور ياسين المقطري، والتي هنأ فيها المعلمين وتحدث عن الجهود الكبيرة والسعي الحثيث الذي قامت به الكلية للارتقاء ومواكبة عجلة التطور والتحديث، مشيداً بالدور الكبير لرئيس الجامعة في تحقيق منجز مهم وهو افتتاح برنامج الدبلوم المهني في الكلية.

ثم توالت فقرات الاحتفال والتي شملت كلمات أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية وفقرات فنية وثقافية ثم اختتم الأستاذ المساعد بالكلية، الدكتور أحمد عقيلي الفعالية بدعوة رئيس الجامعة لتكريم عدد من المشاركين.

من ناحية أخرى، وفي إطار حرص جامعة الغرير على الاهتمام بآراء الطلاب ووجهات نظرهم، والتعرف على أية مشكلات قد يواجهونها أثناء الدراسة في الجامعة، عقد رئيس الجامعة الأسبوع الماضي المنتدى المفتوح مع عدد من الطلاب، عرض خلاله نبذة عن الكليات الموجودة في الجامعة والبرامج المطروحة والمنح الدراسية المقدمة للطلاب وكذلك التحديثات والتطويرات الذي سيحدث في مبنى الجامعة خلال الفترة المقبلة.