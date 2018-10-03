استكمال إدخال الطلبة الجدد والمنقولين في نظام المنهل

المصدر: أمين الجمال ــ دبي

أفاد مركز العمليات المدرسية التابع لوزارة التربية والتعليم بأنه سيتم فتح باب التسجيل والنقل في نظام المنهل للمدارس ورياض الأطفال في الفترة من اليوم إلى الـ11 من الشهر الجاري، لاستكمال إدخال الطلبة الجدد والمنقولين الذين لم يتم تسجيلهم حتى الآن في المدارس.

جاء ذلك في تعميم وزعه المركز، أخيراً، على مديري المدارس، وطالبهم بضرورة التوجيه والإيعاز لمن يلزم للعمل على تنفيذ ما جاء بالتعميم، والانتهاء من تسجيل الطلبة ونقلهم خلال المدة المذكورة.

وحدد التعميم عدداً من الإجراءات التي ستنفذها المدارس لاستكمال عملية تسجيل الطلبة، وهي استكمال تسجيل أطفال رياض الأطفال عن طريق قارئ الهوية، والنقل الفردي بين رياض الأطفال، واستكمال تسجيل الطلبة في جميع المراحل من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر، والنقل الفردي بين المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاجين الوزاري والأجنبي، وتسجيل طلبة المدارس الفنية والتكنولوجية كطالب جديد، مع تحديد «نوع الالتحاق مستجد» أو «منقول من نوع تعليم آخر».

وأوضح المركز في التعميم أن اعتماد الانتقال بين المدارس الحكومية للطلبة المواطنين ومن في حكمهم، يكون من قبل المدرسة المنتقل منها الطالب في النظام، إضافة إلى أن اعتماد طلب الانتقال من مدرسة خاصة إلى مدرسة حكومية يتم في النظام من قبل المدرسة الخاصة أولاً، ثم الوزارة في النظام.

تجاوز شرط التميز

أكد مصدر في وزارة التربية والتعليم أن الوزارة ستخضع أي إدارة مدرسية تُقدم على إخراج أي من طلابها منها، تحت مبرر عدم استيفائهم شرط التميز، للمساءلة القانونية، مشيراً إلى أنه ليس من الطبيعي أن يتم نقل الطلبة من مدارسهم بعد مرور أكثر من شهر على بدء الدراسة.

ولفت إلى أن مسؤولي الوزارة حريصون حالياً على عدم رد أي طلب استثناء من شرط التميز، لعدم حرمان الطلبة من الاستمرار في الدراسة، خصوصاً هذه الأيام، وبعد مرور أكثر من شهر على بدء الدراسة، وصعوبة الحصول على فرص للالتحاق بمدارس خاصة في هذا التوقيت.