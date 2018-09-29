«التربية» تعلن شروط معادلة رخص المعلمين قريباً

المصدر: إعداد: أمين الجمال

أفادت وزارة التربية والتعليم، بأن المعلم غير المواطن المرخص من دولة أخرى، سيتم عرض الرخصة التي يتمتع بها على اللجنة المختصة، ومن ثم معادلتها إن استوفت الشروط، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان شروط معادلة الرخص قريباً.

وأوضحت الوزارة، على موقع نظام ترخيص المعلمين (TLS) الإلكتروني التابع لها، أن الرخصة المهنية تتيح للمعلم والقيادات المدرسية ممارسة عملهم في قطاع التعليم، إذ إن الحصول عليها شرط لمزاولة المهنة، وذلك باجتياز مجموعة من الاختبارات تتكون من اختبارين أحدهما تخصصي والآخر حول أساليب التدريس «مهني»، لافتة إلى أن الرخصة المهنية تعد إجبارية بحلول عام 2021، سعياً لرفع مستوى التعليم في الإمارات وخلق فرص للتميز.

وذكرت الوزارة أن الهدف من الرخصة المهنية للعاملين في قطاع التعليم الارتقاء بجودة التعليم ودعم منظومة التعليم بما يتماشى مع المعايير العالمية بالنسبة للعاملين في قطاع التعليم، كما تسهم الرخصة في تطوير مهنة التعليم وقدرات المعلم بشكل مستمر وإظهار المعلمين المتميزين في القطاع.

وحول طريقة التقدم للحصول على الرخصة المهنية، ذكرت الوزارة أنه يتم الإعلان عن فتح باب التسجيل لمعلمي المراحل المستهدفة وإرسال دعوة إلكترونية لهم للتسجيل في النظام عن طريق البريد الالكتروني لكل معلم، وذلك للقيام بإنشاء ملفه الشخصي، بعدها سيصل الإشعار للمعلم المسجل عند فتح المجال لحجز مقاعد الاختبارات، ثم يتم تسجيل المعلم للاختبار في المركز المحدد ضمن إطار زمني، وبعد الانتهاء من عرض إجابات الاختبار وتقييمها سيتم إشعار المعلم بنتيجته (نجاح/‏‏‏‏ تدريب).

وأشارت الوزارة إلى أن مهلة تسجيل المعلمين للحصول على الرخصة المهنية انتهت يوم الخميس الماضي، مضيفةً أنها بدأت بالفعل في التحضير لإجراء اختبار تخصصي، حسب ما جاء في تعميم وزعته الوزارة، أخيراً، على إدارات المدارس، بشأن «رخصة المعلم»، التي تعد شرطاً لمزاولة المهنة في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة.

وأوضحت أن التسجيل لرخصة المعلم يستهدف فئات عدة هي: معلم مادة، ومعلم مهني، ومعلم حالات خاصة، ومعلم رياض أطفال، ومعلم مدارس تعليم كبار، كما تضمنت قائمة المعلمين المستهدفين من الاختبارات التخصصية كلاً من معلمي المواد الأساسية في الحلقة الثالثة ممن تعذر أداؤهم الاختبار التخصصي الأول بعذر مقبول، ومن المقرر تقسيم المعلمين بحسب المناطق الجغرافية لمدارسهم.

وذكر التعميم أن الفئات المستهدفة في المدارس الخاصة تضمنت معلمي المواد الأساسية (رياضيات، وفيزياء، وكيمياء، وأحياء، ولغة عربية، ولغة إنجليزية)، ومعلمي المواد الأساسية في الحلقة الثالثة ممن تعذر عليهم أداء الاختبار التخصصي الأول بعذر مقبول، أمّا بالنسبة للمستهدفين بالمدارس الخاصة التي تدرس المنهاج الوزاري، والأميركي، والبريطاني، فشملت معلمي المواد الأساسية (رياضيات، وفيزياء، وكيمياء، وأحياء، ولغة عربية، ولغة إنجليزية).

فرصة إعادة الاختبارات

قالت وزارة التربية والتعليم، إن أي معلم يرغب في الحصول على رخصة المعلم، سيخوض اختبارين أحدهما تخصصي والآخر حول أساليب التدريس «مهني»، يتطلب اجتيازهما للحصول على الرخصة، لافتة إلى أن كل معلم سيتلقى نتيجة الاختبارات عبر البريد الإلكتروني بعد اعتماد النتائج.

وقررت الوزارة فرصة إعادة الاختبارات خلال 24 شهراً حداً أقصى من تاريخ صدور النتيجة الأولى، لمن لم يجتز الاختبار أو لم يقم بالتسجيل، مشيرةً إلى أن المدة المسموح بها للحصول على رخصة المعلم من العام 2018 حتى نهاية عام 2020.