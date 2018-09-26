خدمة ذكية لاعتماد قوائم الأطعمة في المدارس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت بلدية دبي خدمة ذكية جديدة للمدارس تهدف إلى ضمان توريد وتوفير أغذية صحية ومغذية في المقاصف المدرسية، وهي خدمات ذات ميزات فريدة على مستوى العالم، وتتميز بتمكين شركات التموين والتوريد من إعداد قوائم الأطعمة التي تتوافق مع المتطلبات والاشتراطات التي وضعتها البلدية، ومنحها الموافقات إلكترونياً، فقد تمت إضافة هذه الخدمة حديثاً على المنصة الإلكترونية «فود وتش» التي تم إطلاقها أوائل العام الجاري.

وتقدم منصة «فود وتش» الرقمية في بلدية دبي مزايا متفردة في مجال سلامة الغذاء والتغذية، والتي تسهم في جعل دبي أكثر المدن صحة وسعادة واستدامة في العالم، فقد طورت البلدية نظام «فود وتش» بهدف تسهيل تبادل المعلومات بين السلطات الرقابية والمؤسسات المعنية، ومقدمي الخدمات والمستهلكين، ومن خلال استخدام تقنيات الرقابة الرقمية وتحليل البيانات والتطبيقات المبتكرة، إذ تتيح المنصة إمكانية تتبع الأغذية من خلال التأكد من المكونات ومعلومات التغذية لكل منتج.

وتقوم منصة «فود وتش» بإدارة البيانات الرقمية المتعلقة بمعلومات الأصناف الغذائية المختلفة، واستخدام أحدث الأدوات التحليلية الإلكترونية لهذه البيانات لاتخاذ القرارات السليمة بخصوص تصريح الأغذية أو منعها، كما تتميز هذه المنصة الرقمية التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة بتوفير فرصة لشركات التوريد التي تورد الأغذية إلى المدارس للتعرف إلى الأغذية المطابقة للاشتراطات الغذائية، وتعديل الوجبات بما يتناسب مع المتطلبات الغذائية لمختلف الفئات العمرية للأطفال.

وقال المدير التنفيذي لقطاع البيئة والصحة والسلامة خالد شريف العوضي: «تسهم الخدمة الجديدة في تمكين إدارات المقاصف والمؤسسات الغذائية الموردة للمدارس في وضع الخطة الغذائية الأسبوعية للوجبات التي يتم توفيرها في المدارس ومشاركتها مع أولياء الأمور، كما يُعد النظام منصة تفاعلية، إذ يتيح للموردين إمكانية معرفة أنواع الأطعمة المسموح بتقديمها، وكذلك الأنواع المحظورة منها، ما يمكنهم من تعديل الوجبات المقدمة في المدارس وفقاً لمعلومات مدروسة».

وأضاف أن الخدمة ستسهم في تقليل عدد زيارات المراجعين للاستفسار عن المتطلبات في بلدية دبي، فضلاً عن مساهمة النظام في تقليل الزمن اللازم لإصدار التصاريح والموافقات.