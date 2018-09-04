«فزعة» يوزع 10 آلاف حقيبة مدرسية

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

بدأ صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية (فزعة) بتوزيع مستلزمات العودة للمدارس لـ10 آلاف طالب، بمناسبة «عام زايد»، وضمن توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الصندوق.

وأكد مدير عام الصندوق، المقدم أحمد بوهارون، أن المبادرة تنطلق ضمن مبادراته المجتمعية التي يحرص الصندوق على تنفيذها بشكل سنوي، وتهدف إلى تنويع وتوسيع مجالات التكافل بين الأعضاء، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، مشيراً إلى أن تحقيق التلاحم والتكاتف المجتمعي يأتي في مقدمة أولويات صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية.