شرطة أبوظبي تطلق «خلونا نعبر»

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أطلقت مديرية المرور والدوريات، في قطاع العمليات المركزية، في شرطة أبوظبي فعاليات الحملة المرورية التوعوية للعودة للمدارس تحت شعار «خلونا نعبر»، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء، وهم دائرة النقل، والتعليم والمعرفة، وتنمية المجتمع، ومواصلات الإمارات، وشركة ساعد للأنظمة المرورية.

وكانت إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة، أجرت استطلاعاً حول أهمية تنظيم حملة توعية للالتزام بعلامة قف بحافلات المدارس انطلاقاً من أهمية تعزيز الوعي الجماهيري بضرورة التوقف الكامل عند فتح ذراع «قف» الجانبية للحافلة المدرسية، لضمان عبور الطلبة بسلامة وأمان، وأيد 93.6% من المتابعين لمنصات التواصل الاجتماعي لشرطة أبوظبي «تويتر- فيس بوك -انستغرام» تنظيم حملة التوعية للالتزام بإشارة «قف» الجانبية في الحافلات المدرسية خلال صعود الطلاب ونزولهم، بما يسهم في توفير النقل الآمن للطلاب وحمايتهم من حوادث الدهس.

وأكد نائب مدير مديرية المرور والدوريات، العميد، أحمد الشحي، أهمية الشراكة مع مختلف قطاعات وشرائح المجتمع في نشر التوعية المرورية، بهدف تأمين سلامة أبنائنا الطلاب خلال عودتهم للمدارس، موضحاً أن برنامج الحملة يأتي تجسيداً لاستراتيجية شرطة أبوظبي، في الحفاظ على أمن أفراد المجتمع وسلامتهم.

وأضاف، أن خطة الحملة تشمل عدداً من المحاور في مجالات التوعية المرورية والأمنية والمجتمعية، وتستهدف شرائح المجتمع المدرسي من الطلاب وذويهم وإدارات المدارس وسائقي ومشرفي الحافلات المدرسية، وذلك تعزيزاً لسلامة الطلاب في العام الدراسي الجديد، بهدف تطوير أدائهم وتأهيلهم والتزامهم نحو المجتمع بمقاييس السلامة والأمان، واحترام قواعد المرور وأنظمة السلامة المرورية وآداب الطريق.

ودعا الشحي، السائقين ومستخدمي المركبات إلى ضرورة التوقف الكامل عند فتح ذراع (قف) الجانبية للحافلة المدرسية، في كلا الاتجاهين، بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، لضمان عبور الطلبة بسلامة وأمان، موضحاً أن قانون السير والمرور الاتحادي الذي بدأ العمل به في الأول من شهر يوليو 2017، ينص ضمن القرار الوزاري رقم (178) لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، على مخالفة عدم التوقف أثناء مشاهدة قائد المركبة إشارة «قف» الخاصة بمركبات نقل طلبة المدارس (الحافلات)، وغرامتها 1000 درهم، وتسجيل 10 نقاط مرورية سوداء، فضلاً عن مخالفة عدم التزام قائد مركبة نقل طلبة المدارس (الحافلة) بفتح إشارة «قف»، وبتعليمات وإرشادات المرور، وغرامتها 500 درهم، وتسجيل ست نقاط مرورية سوداء على السائق.

وحث، قائدي المركبات، خلال نقلهم الأبناء إلى المدارس والعودة منها، على مراعاة قواعد وأنظمة السير والمرور، التي تهدف إلى تأمين أقصى سبل السلامة والأمان لهم، ومراعاة طبيعة الحركة المرورية.