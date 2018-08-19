وزير التربية يوجه بتكليف 3 مسؤولين في كل مدرسة لاستلام الكتب المدرسية

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

وجه وزير التربية والتعليم، المهندس حسين إبراهيم الحمادي، بتخصيص 3 أشخاص في جميع المدارس الحكومية في الدولة وتكليفهم بتولي عملية تسلم الكتب الدراسية في موعدها، وذلك لضمان عدم تخلف أي مدرسة، والتغلب على أكبر التحديات التي تواجه الشركة المتحدة للطباعة في أبوظبي خلال عملية تسليم الكتب المدرسية قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وتفصيلاً، استمع الحمادي "خلال تفقده أمس، للمرحلة الأخيرة من مراحل تنفيذ طباعة 7.4 مليون كتاب مدرسي، للعام الدراسي الجديد 2018-2019، إلى شرح لخطة توزيع الكتب على المدارس خلال 5 أيام ، أكد فريق عمل المطبعة، للوزير أن أكبر تحد يواجههم في تسليم الكتب للمدارس يتمثل في خلو المدارس وقت وصول سيارات النقل وعدم وجود مسؤولين بالمدرسة لتسلم الكتب.

وأشاروا إلى أن الخطة تبدأ بتسليم الكتب لنحو 100 مدرسة في اليوم الأول وتصل إلى 500 مدرسة في اليوم الأخير، وتخلف مدرسة واحدة عن تسلم الكتب الخاصة بها يعطل الخطة كلها، لافتين إلى أنهم يتواصلون مع المدارس قبل موعد التسليم بـ 72 ساعة إلا أن بعض المدارس تشترط أن يتم التسليم قبل الساعة الثانية ظهراً، وأكدوا على أن تخلف المدارس عن تسلم كتبها يؤدي إلى تأخر توزيع الكتب على الطلبة كما أنه يرفع من التكلفة المالية حيث يتم تخصيص سيارات نقل مرة أخرى.

من جانبه اقترح وزير التربية والتعليم المهندس حسين الحمادي، بان يتم الاتفاق مع المدارس على تخصيص 3 مسؤولين لعملية استلام الكتب الدراسية لضمان تسليمها وفق خطة العمل الموضوعة، وأشار إلى أن الكتاب المدرسي يتم مراجعته كل عام، وتحديثه سنوياً، بعد أخذ الملاحظات من الميدان التربوي، وقياس مدى استيعاب الطلبة للمضمون.