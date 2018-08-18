7.5 مليارات درهم عائدات المدارس الخاصة في دبي من الرسوم الدراسية

المصدر: إعداد: أمين الجمال

أفاد تقرير عن واقع التعليم الخاص في إمارة دبي، أصدرته هيئة المعرفة والتنمية البشرية، أخيراً، أن 53% من طلبة المدارس الخاصة دفعوا رسوماً دراسية تبلغ 20 ألف درهم أو أقل خلال العام الدراسي الماضي، بتراجع بلغ 3.5% من عدد الطلبة في العام الدراسي السابق (2017/‏‏‏2016)، إذ بلغت فيه نسبة الطلبة الذين سددوا رسوماً دراسية 20 ألف درهم أو أقل 57.5%.

وأظهر التقرير أن متوسط الرسوم الدراسية بشكل عام في المدارس الخاصة في دبي، للعام الدراسي المنتهي، بلغ 26 ألفاً و865 درهماً، مشيراً إلى أن إجمالي العائدات السنوية من الرسوم الدراسية لهذه المدارس الخاصة، بلغ 7.5 مليارات درهم، والذي شهد زيادة عن العام السابق (2017/‏‏‏2016)، إذ بلغ فيه حجم عائدات تلك المدارس 6.8 مليارات درهم. ولفت التقرير إلى أن الطلبة في المدارس الخاصة في دبي يدرسون 17 منهاجاً، أبرزها المنهاج البريطاني، من حيث عدد الطلبة الذين يدرسونه، إذ يبلغ 101 ألف و402 طالب وطالبة، في 79 مدرسة، ويأتي في المركز الثاني المنهاج الهندي، بعدد 79 ألفاً و705 طلاب وطالبات في 34 مدرسة، ثم المناهج الأميركي، بعدد طلبة يبلغ 48 ألفاً و282 طالباً وطالبةً في 34 مدرسة، ثم منهاج البكالوريا الدولية، بـ13 ألفاً و793 طالباً وطالبةً في 11 مدرسة، يتبعه المنهاج الوزاري بـ13 ألفاً و121 طالباً وطالبةً في 11 مدرسة، ثم المنهاج الفرنسي بـ6047 طالباً وطالبةً في ست مدارس.

وأظهر التقرير أن 77% من الطلبة يشعرون بالأمان في المدرسة، مشيراً إلى أن عدد المقاعد المتوافرة في المدارس الخاصة يبلغ 330 ألف مقعد، بينما يبلغ عدد الصفوف الدراسية 11 ألفاً و274 صفاً، كما يبلغ عدد الطلبة الإماراتيين فيها 32 ألفاً و911 طالباً وطالبة. وأشار التقرير إلى أن عدد الطلبة بلغ في تلك المدارس أكثر من 280 ألف طالب وطالبة، ينتمون إلى 182 جنسية، فيما وصل عددهم في العام السابق (2017/‏‏‏2016) إلى 273 ألفاً و599 طالباً وطالبة.

وأكد التقرير أن المؤشرات المنهجية في قطاع التعليم الخاص تؤكد أن مدارس دبي تعد بيئة حاضنة لفرص التعليم عالي الجودة، ولمنظومة التعليم الإيجابي، التي ترتكز على سعادة وجودة حياة الطلبة في رحلتهم مع التعليم والحياة، مشيراً إلى أن جودة الحياة تعد من بين الأولويات الرئيسة للهيئة في عملها، مع ضمان حصول طلبتنا عموماً، والطلبة الإماراتيين خصوصاً، على جودة تعليم ضمن فئة جيد أو أفضل.

وكشف التقرير عن إحراز معدلات تقدم ملحوظة في معدلات سعادة وجودة حياة الطلبة خلال السنوات الخمس المقبلة، ضمن مبادرة المسح الشامل لجودة حياة الطلبة في الإمارة، لاسيما أن نتائج النسخة الأولى منه أشارت إلى أن 84% من طلبة دبي سعداء.

26.9

ألف درهم متوسط الرسوم الدراسية بشكل عام في المدارس الخاصة في دبي.

أكبر 5 جنسيات بين الطلبة

أكد تقرير عن واقع التعليم الخاص في إمارة دبي، الذي أصدرته هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أخيراً، أن أكبر عدد من الطلبة ينتمون إلى الجالية الهندية (95 ألفاً و370 طالباً وطالبة)، وفي المرتبة الثانية المواطنون (32 ألفاً و911 طالباً وطالبة)، وتأتي في المرتبة الثالثة الجالية الباكستانية (22 ألفاً و609 طلاب وطالبات)، والمرتبة الرابعة المصريون (15 ألفاً و374 طالباً وطالبة)، وفي المرتبة الخامسة البريطانيون (13 ألفاً و368 طالباً وطالبة)، لافتاً إلى أن أكبر عدد من الجنسيات في مدرسة واحدة بلغ 114 جنسية في مدرسة «أكاديمية جيمس ولينجتون واحة السيليكون».